Die Ringe der Macht: Neuer Trailer zur heiß erwarteten Amazon-Serie – „Der Herr der Ringe“-Fans wie Fantasy-Freunde gleichermaßen freuen sich bereits auf die kommende neue Serie auf Amazon Prime Video. Denn mit „Die Ringe der Macht“ geht es beim Streaming-Giganten am 2. September 2022 zurück nach Mittelerde in diese sagenumwobene Fantasy-Welt.

Die Messlatte liegt hierbei natürlich kolossal hoch nach der legendären „Der Herr der Ringe“-Kino-Trilogie von Peter Jackson und vor allem auch am Ende mit Amazons Gesamt-Budget von über einer Milliarde US-Dollar. Doch der nun frisch erschienene neue deutsche Trailer zu „Die Ringe der Macht“ lässt zumindest die Vorfreude bei vielen „HDR“-Fans steigen.

Die 20 Ringe der Macht

In der Fantasy-Serie geht es weit zurück in die Vergangenheit. So spielt „Die Ringe der Macht“ anders als die Filmtrilogie im Zweiten Zeitalter von Mittelerde. Eine Zeit, in der die Ringe Saurons erst noch gefertigt werden müssen. In der Romanvorlage von J.R.R. Tolkien umfasst diese Zeitspanne mehrere Tausend Jahre.

In der Serie wurde diese natürlich stark zusammengeschrumpft wobei zwei Ereignisse im Fokus stehen sollen. Zum einen ist es der Untergang des damaligen Reiches der Menschen, der Insel Númenor und zum anderen die 20 Ringe der Macht, die durch Sauron geschmiedet werden. Insgesamt soll die Serie der Showrunner J.D. Payne und Patrick McKay fünf Staffeln umfassen.

Alles beginnt Anfang September mit der ersten Folge „Shadow Of The Past“. Wir sind jedenfalls sehr gespannt, ob Amazons „Die Ringe der Macht“ das Niveau der ikonischen Filme auch im Serienformat halten kann. Bis es soweit ist, begnügt euch mit diesem wirklich starken Trailer.