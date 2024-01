"Die Ringe der Macht": Angeblich neuer Sauron-Darsteller gefunden – Auch wenn die Serie insbesondere bei den Fans der originalen Filme und auch der Bücher nicht besonders gut ankam, wird "Die Ringe der Macht" im Jahr 2024 fortgesetzt werden. Nachdem die erste Staffel bereits Sauron, einen zentralen Charakter, eingeführt hat, sollen wir in der zweiten Staffel nun eine weitere Version von dem späteren Oberschurken serviert bekommen.

Die Vorbereitungen für die zweite Staffel sind bereits im Gange seit „Die Ringe der Macht“ im Herbst 2022 im Stream startete. Die Dreharbeiten für die kommenden acht Episoden wurden im Juni 2023 abgeschlossen, los geht es auf Amazon Prime dann irgendwann im nächsten Jahr.

Laut einer Meldung der Fanseite "Fellowship of Fans" werden wir dabei mit Cavi Singh Chera, bekannt aus „The Undecklared War“, einen neuen Darsteller für Sauron präsentiert bekommen. Dieser soll die Figur angeblich in ihrer ursprünglichen Gestalt darstellen, die als „engelsgleich“ und „himmlisch“ beschrieben wird.

Wie es weiter heißt, soll Cheras Interpretation von Sauron in Rückblenden mit langen Haaren und in der Gegenwart mit kürzeren Haaren dargestellt werden. Wichtige Szenen mit Galadriel, gespielt von Morfydd Clark, und Celeborn sind ebenfalls vorgesehen, ebenso wie Auftritte in Kampfszenen.

Bestätigt wurden diese Informationen zwar noch nicht, allerdings gilt es laut "Deadline" als gesichert, dass Cavi Singh Chera zum Cast von „Die Ringe der Macht“ gehört.

Denkbar erscheint es vor dem Hintergrund, dass es sich bei Sauron um einen Gestaltwandler handelt, durchaus, trat dieser in der ersten Staffel doch noch als Halbrand, ein Begleiter von Galadriel, auf und wurde am Ende als Sauron enthüllt. Charlie Vickers, der Darsteller von Halbrand, ist ebenfalls für die zweite Staffel bestätigt, sodass wird wahrscheinlich mindestens zwei Versionen von Sauron erleben werden.

Quelle: kino.de