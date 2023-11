Die richtige Reihenfolge für Fast & Furious: Die Chronologie von Vin Diesels Actionreihe – Es gibt zahlreiche Kinofilm-Reihen, die sich auf klassische Trilogien oder Tetralogien beschränken. Doch dann gibt es wiederum Franchises, die sich in so epischer Bandbreite ausbreiten, wie es sonst nur TV-Serien schaffen. Dazu gehört auch „Fast & Furious“: Eine Serie von Filmen, die als Story um illegales Streetracing begann – mit gefühlt endlos vielen Filmen. Doch in welcher Reihenfolge sollte man sie eigentlich genießen, damit die Story stimmt?

Klar ist: Es geht bei „Fast & Furious“ zwar immer noch die Kernthemen, schnelle Autos, knackige Action und die Familie. Doch von der einstigen Streetracer-Saga ist die Reihe lange weg – heute gibt es Panzerkrawall auf belebten Autobahnen, Ausflüge ins Weltall oder Helikopter, an denen ganze Fahrzeugketten hängen. Kurz: Der Realismus blieb im Laufe der vielen Jahre auf der Strecke. Satte zehn Streifen, ein Ableger-Film, eine Netflix-Serie sowie Kurzfilme. Da braucht es eine Übersicht.

Was also ist die richtige Reihenfolge?

Denn immerhin kommen noch zwei weitere Filme sowie ein weiteres Spin-off – allesamt bereits bestätigte Streifen. Mit dieser Frage hat man sich beim Portal „Netzwelt“ auseinandergesetzt. Denn neben der Hauptreihe gibt es ja auch noch den Ableger „Fast & Furious: Hobbs & Shaw“ aus dem Jahre 2019. Und manche der Filme tragen keine Nummer im Titel, man denke nur an „The Fast and the Furious: Tokyo Drift“ von 2006, oder „Fast & Furious - Neues Modell. Originalteile“ von 2009.

Tatsächlich fällt die Antwort auf diese Frage für Nicht-Serienkenner wohl vergleichsweise ernüchternd und simpel aus: Man sollte die Filme in der Reihenfolge ihrer Veröffentlichung schauen. Denn die Filme weisen in der Regel einen Handlungsstrang um den Charakter Dominic Toretto (Vin Diesel) auf, der vollkommen abgeschlossen ist und bis auf wenige Aufhänger, die mitunter Jahre danach im Skript eines jeweils nachfolgenden Films aufgegriffen wurden, kaum offene Enden lässt.

Eine Ausnahme:

Der erwähnte „Tokyo Drift“, der hier inhaltlich von diesem Schema abweicht. Wer sich alle Filme der Reihe geben will, wird laut „Netzwelt“ satte 23 Stunden beschäftigt sein. Der unten als Quelle verlinkte Artikel liefert euch auch zu jedem Film eine mehr als solide Inhaltsangabe, damit ihr auf dem Laufenden bleibt oder euer Gedächtnis auffrischen könnt. Hier also die definitive Sichtreihenfolge laut dem Artikel für alle bisher erschienenen und kommenden Streifen der „Fast & Furious“-Reihe:

The Fast and the Furious (2001)

2 Fast 2 Furious (2003)

The Fast and the Furious: Tokyo Drift (2006)

Fast & Furious - Neues Modell. Originalteile (2009)

Fast & Furious Five (2011)

Fast & Furious 6 (2013)

Fast & Furious 7 (2015)

Fast & Furious 8 (2016)

Fast & Furious: Hobbs & Shaw (2019)

Fast & Furious 9 (2021)

Fast & Furious 10 (2023)

Hobbs-Spin-off (voraussichtlich 2025)

Fast & Furious 10 - Teil 2 (voraussichtlich 2027)

Fast & Furious 10 - Teil 3 (voraussichtlich 2029)

Quelle: netzwelt.de