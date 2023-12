Die Passion Christi: Mel Gibson inszeniert Fortsetzung des Historien-Epos – Fast zwei Jahrzehnte nach dem bemerkenswerten Erfolg von Mel Gibsons „Die Passion Christi“ dürfen sich Fans auf eine Fortsetzung freuen. Der Titel lautet „The Passion of the Christ: Resurrection Part I“ und sorgt bereits jetzt für viel Gesprächsstoff.

Der Originalfilm, der die Leidensgeschichte Jesu auf eine besonders intensive und kontroverse Weise darstellte, spielte weltweit über 612 Millionen Dollar ein und hinterließ einen bleibenden Eindruck in der Filmwelt. Der ursprüngliche Film „Die Passion Christi“ zeigte die letzten Stunden im Leben von Jesus von Nazareth.

Zwischen Kreuzigung und Auferstehung

Beginnend mit dem Abendmahl, führt die Erzählung über den Verrat durch Judas, bis hin zu den Qualen, die Jesus erlitt, und endet mit seiner Kreuzigung. Diese Darstellung war für ihre explizite und emotionale Intensität bekannt und löste sowohl Anerkennung als auch Kontroversen aus. Die Fortsetzung „The Passion of the Christ: Resurrection Part I“ verspricht, eine ebenso eindrucksvolle Fortführung dieser Geschichte zu sein.

Die Handlung soll sich auf die Zeit zwischen der Kreuzigung und der Auferstehung Jesu konzentrieren und dabei tiefer in die spirituelle Dimension dieser Ereignisse eintauchen. Regisseur Mel Gibson beschrieb das Drehbuch als einen „Acid-Trip“, was auf eine unkonventionelle und möglicherweise sehr visuelle Erzählweise hindeutet. Die Dreharbeiten, die teilweise in Rom und Mexiko stattfinden sollen, sind für das nächste Jahr angesetzt.

Jim Caviezel kehrt als Jesus zurück

Jim Caviezel wird erneut in der Rolle des Jesus zu sehen sein, und es gibt Spekulationen, dass Monica Bellucci als Maria Magdalena zurückkehren könnte. Diese Besetzungsentscheidungen knüpfen direkt an die Besetzung des Originalfilms an und versprechen eine nahtlose Fortsetzung der Erzählung.

Ein genaues Veröffentlichungsdatum für den Film steht noch nicht fest, aber es wird erwartet, dass „The Passion of the Christ: Resurrection Part I“ im Jahr 2025 seine Premiere feiern wird.

Quelle: kinocheck.de