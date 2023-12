"Die nackte Kanone": Macher des Originals beziehen Stellung zum Remake – Nachdem sich die drei Filmemacher David Zucker, Jim Abrahams und Jerry Zucker unter dem Kürzel ZAZ mit Streifen wie "Die unglaubliche Reise in einem verrückten Flugzeug" und "Top Secre"“ als Profis für absurden Slapstick-Humor und Parodien etabliert hatten, gelang ihnen 1988 mit "Die nackte Kanone" der große Durchbruch in den US-Kinos. Der Streifen, der 1989 auch hierzulande anlief und auf der Miniserie "Die nackte Pistole" basiert, avancierte zum Kult und machte das Trio zu Hollywood-Legenden.

In den 1990er-Jahren verfolgten die Mitglieder von ZAZ dann unabhängig voneinander individuelle Projekte. David Zucker widmete sich den Fortsetzungen von "Die nackte Kanone", während Jim Abrahams "Hot Shots! – Die Mutter aller Filme" drehte und Jerry Zucker mit "Ghost – Nachricht von Sam" und "Der erste Ritter" Erfolge feierte.

Obwohl im Zusammenhang mit ZAZ meist nur von den beiden Zuckers und Abrahams die Rede ist, ist auch der im Kürzel nicht genannte Drehbuchautor Pat Proft, bekannt für seine Arbeit an "Police Academy – Dümmer als die Polizei erlaubt", einer der Architekten des Erfolges.

Anlässlich des 35-jährigen Jubiläums von "Die nackte Kanone" sind Proft und David Zucker nun für ein Interview mit "The Hollywood Reporter" zusammengekommen und haben dabei über den Film und auch die geplante Neuverfilmung diskutiert.

In dieser soll Liam Neeson die Rolle von Frank Drebin jr. spielen, dem Sohn des ursprünglichen Protagonisten und ebenfalls Polizist. Inszeniert werden soll der Film von Akiva Schaffer ("Chip und Chap: Die Ritter des Recht"), das Drehbuch stammt von Seth MacFarlane ("Family Guy"), der auch als Produzent fungiert.

Obwohl es sich dabei um eine Legacy-Fortsetzung handeln soll, sind mit ZAZ jedoch ausgerechnet die Erfinder der Reihe nicht in dem Projekt involviert. Und das, obwohl David Zucker gemeinsam mit Pat Proft und Mike McManus bereits ein Skript für "Die nackte Kanone 4" verfasst hatte, das bei Paramount Pictures sogar positiv aufgenommen wurde.

David Zucker verrät:

"Pat, Mike und ich hatten ein Drehbuch für 'Die nackte Kanone 4' verfasst und wir hörten, dass Jon Gonda von Paramount das Drehbuch gelesen und durchgehend gelacht haben soll. Aber irgendwann beschlossen sie, nicht mit Pat, Mike und mir zusammenzuarbeiten. Dann haben sie Seth MacFarlane geholt und er hat Akiva Schaffer als Regisseur für Liam Neeson parat. Ich konnte mich nie mit Seth treffen."

Auch Jerry Zucker äußerte Bedenken hinsichtlich der kreativen Freiheit bei der Produktion der Legacy-Fortsetzung in Zeiten wie diesen:

"Vor ungefähr vier Jahren hatten Pat und ich ein Treffen bei Paramount mit dem damaligen Produktionsleiter. Es war eine Frau, die sich über einen Witz echauffierte, den Pat und ich über eine Polizistin geschrieben hatten, die ihre Kevlar-Weste anpassen oder ihre Brüste verkleinern lassen musste oder so etwas. Es war ein dummer, harmloser Witz, aber das war schon zu viel für sie. Ich kann mir also beim besten Willen nicht vorstellen, wie sie die Leute einschränken werden, die 'Nackte Kanone 4' machen, wenn sie so viel Angst haben."

Quelle: kino.de