„Die Nacht der lebenden Toten“ (limitierte Collector’s Edition) – Film-Tipp – Das Zombie-Genre hat in den letzten Dekaden so einige tolle Filme und Serien hervorgebracht. Einer der besten Untoten-Streifen aller Zeiten, und da sind sich Fans wie Kritiker einig, ist und bleibt „Die Nacht der lebenden Toten“ aus dem Jahre 1968 von Horrormeister George A. Romero. Vor mittlerweile über einem halben Jahrhundert erschuf Romero einen Film, der mit minimalsten Mitteln maximale Intensität und Atmosphäre erreichte.

Eisig, finster mit beklemmend authentischen Zombies ohne viel Schnickschnack direkt unter die Haut. Heute zählt „Die Nacht der lebenden Toten“ nicht nur zu den Wegbereitern des Zombie-Genres, sondern hat auch Kultstatus erreicht. Zur Freude aller Fans erschien der Zombie-Klassiker nach 54 Jahren Ende Oktober 2022 noch mal mit einer aufwendigen 4K-Restaurierung auf der großen Leinwand im Kino.

George A. Romeros Untote marschieren in 4K in die Heimkinos

Nun schlurfen George A. Romeros Untote auch in die Heimkinos, wo man dann diesen unvergleichlichen Genre-Klassiker dann ebenfalls im besten 4K erleben kann. Für die 4K-Restaurierung von „Die Nacht der lebenden Toten“ sind das Museum of Modern Art und The Film Foundation verantwortlich. Und die haben ganze Arbeit gelistet, lassen sie den 68er Klassiker doch in einer brillanten Bildqualität erscheinen, knackscharf ohne dabei aber die Atmosphäre des Originals zu beschneiden.

Ein Faktor, der sicherlich auch Regisseur George A. Romero wichtig war, der übrigens mit anderen die digitale 4K-Restaurierung beaufsichtigte. Das Endergebnis kann sich wie erwähnt sehen lassen. Während es die 4K-Fassung von „Die Nacht der lebenden Toten“ nun im Steelbook, auf Blu-ray und DVD gibt, wartet noch ein ganz besonderes Schmankerl auf alle Hardcore-Fans und Sammler. Denn den Zombie-Klassiker gibt es nun auch als toll aufgemachte, exklusive und limitierte Collector’s Edition.

Und diese Box lässt keine Wünsche offen. Neben dem Steelbook und einem 32-seitigen Booklet zum Film enthält diese Edition auch noch den ersten Band der Comic-Adaption des Kult-Horrorfilms „Die Nacht der lebenden Toten - Vatersünden“ im Booklet Format. Außerdem liegen der limitierten Collector’s Edition drei Poster und fünf Artcards bei. Darüber hinaus enthält diese Edition eine Fülle an spannendem Bonusmaterial.

Eine genaue Auflistung findet ihr am Ende. Wer sich generell dem Zombie-Genre hingezogen fühlt, aber diesen Kultstreifen noch nicht kennt, nachfolgend ein paar Zeilen zum Plot von „Die Nacht der lebenden Toten“: Alles beginnt mit Barbra und ihrem Bruder Johnny, die bei einem Friedhofsbesuch von einem seltsamen, aggressiven Mann angegriffen werden. Johnny stirbt, während sich Barbra in ein nahegelegenes Haus rettet.

Dort trifft sie auf eine Gruppe von sieben Menschen, darunter den Reisenden Ben, das Ehepaar Harry und Helen Cooper inklusive ihrer verletzten Tochter Karen, die allerdings merkwürdige Symptome zeigt. Alle haben sich in dem Gebäude verbarrikadiert aufgrund der seltsamen Ereignisse dort draußen. Nun gilt es in diesem Farmhaus zu überleben, während vor der Tür die wandelnden Leichen einzudringen versuchen.

Bonusmaterial der limitierten Collector’s Edition:

Dokumentation "Raising the Dead: Re-Examining ‚Night of the Living Dead‘“ (2020, Regie: Ryan Mains, ca. 37 Min.)

Alternative Schnittfassung „Night of Anubis“ mit Einführung von Produzent Russell Streiner

„Dead Relics“ Dailies Reel mit Einführung von Sound Designer Gary Streiner

Feauturettes: „Light in the Darkness: The Impact of Night of the Living Dead“, „Walking Like The Dead“, „Tones of Terror“, „Venus Probe“

Video-Essay „Limitations Into Virtues“ von Tony Zhou und Taylor Ramos

Interview „Learning from Scratch“ mit Co-Autor John A. Russo

„Die Nacht der lebenden Toten“ (Arthaus / Studiocanal) – VÖ: 24. Nov. 22

Erhältlich als exklusive limitierte Collector’s Edition, im 3-Disc 4K UHD Steelbook, als 2-Disc Blu-ray Special Edition sowie auf DVD und Digital in 4K