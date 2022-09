Die Nacht der lebenden Toten: Comeback des Zombie-Kultklassikers im Kino – Im filmischen Genre zählt „Die Nacht der lebenden Toten“ aus dem Jahre 1968 zu den besten Zombie-Streifen aller Zeiten, wenn er nicht gar als der beste gilt. Horrormeister George A. Romero hat aus diesem Kultklassiker mit minimalsten Mitteln das Maximale rausgeholt.

Eisig, finster mit beklemmend authentischen Zombies ohne viel Schnickschnack direkt unter die Haut. So schaut Zombiekult aus, der den Weg für viele nachkommenden Genrestreifen geebnet und maßgeblich beeinflusst hat. Alle Untotenfreunde dürfen sich nun kräftig die Hände reiben, denn „Die Nacht der lebenden Toten“ kommt noch mal auf die große Leinwand.

Zombie-Meisterwerk pünktlich zu Halloween

Ein Fest für Cineasten, wenn das Zombie-Meisterwerk sein großes Comeback pünktlich zu Halloween in den Kinos feiert. Auch wenn es explizit noch keine Kinos genannt wurde, so ist geplant, ab dem 31. Oktober 2022 die „Die Nacht der lebenden Toten“ deutschlandweit in den Kinos zu zeigen. Für alle, die diesen Meilenstein des Zombie-Genres nicht kennen, nachfolgend der Plot zu „Die Nacht der lebenden Toten“:

Alles beginnt mit Barbra und ihrem Bruder Johnny, die bei einem Friedhofsbesuch von einem seltsamen, aggressiven Mann angegriffen werden. Johnny stirbt, während sich Barbra in ein nahegelegenes Haus rettet. Dort trifft sie auf eine Gruppe von sieben Menschen, darunter den Reisenden Ben, das Ehepaar Harry und Helen Cooper inklusive ihrer verletzten Tochter Karen, die allerdings merkwürdige Symptome zeigt. Alle haben sich in dem Gebäude verbarrikadiert aufgrund der seltsamen Ereignisse dort draußen. Nun gilt es in diesem Farmhaus zu überleben, während vor der Tür die wandelnden Leichen einzudringen versuchen.

