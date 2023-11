Die Mumie: Neuer Film mit Original-Star und –Regisseur möglich – Die Geschichte rund um den Filmtitel „Die Mumie“ ist so faszinierend wie die ägyptischen Legenden selbst. Von den Anfängen im Jahr 1932, als die Mumie in schwarz-weiß Kinobesucher erschreckte, bis zu den actiongeladenen Neuauflagen in den 90ern mit „Die Mumie“ und „Die Mumie kehrt zurück“, hat sich die Reihe immer wieder neu erfunden.

Dabei blieb das Grundkonzept, eine Mischung aus Abenteuer, Horror und einer Prise Humor, stets erhalten. In den 90ern eroberten Brendan Fraser und Rachel Weisz in den Hauptrollen die Herzen der Fans, weshalb diese beiden Filme bis heute bei den Fans äußerst beliebt sind. Die Reihe nahm dann jedoch eine Wendung mit einer weiteren Neuauflage, geleitet von Alex Kurtzman, bekannt für Werke wie „Transformers“ und „Star Trek Into Darkness“.

Dieser Film, mit Sofia Boutella als Ahmanet und Tom Cruise in der Hauptrolle, konnte jedoch nicht an die Erfolge der früheren Filme anknüpfen. Der Versuch, das Franchise in ein Universal-MonsterVerse zu integrieren, scheiterte sowohl bei den Kritikern als auch an den Kinokassen. Doch dabei will man es wohl nicht belassen und so steht ein weiterer „Die Mumie“-Film im Raum. Zwar hat sich Brendan Fraser noch nicht zu einem potenziellen Comeback gehäußert, dafür aber Stephen Sommers, Regisseur der beiden 90er „Die Mumie“-Filme.

Er zeigte sich nämlich offen für die Idee, das Franchise mit Fraser wiederzubeleben. So zeigte sich Stephen Sommers in einem Interview mit „SYFY WIRE“ offen für eine Rückkehr zum Franchise. Allerdings unter einer wichtigen Bedingung, nämlich das ein Großteil des Films wieder in Ägypten spielen soll, was der dritte Film eben nicht tat. Sommers erklärt: „Für mich muss es [in Ägypten] sein. […] Es muss nicht alles in Ägypten stattfinden. Deshalb beginnt die Fortsetzung ... im alten Ägypten, und dann gehen wir für den gesamten ersten Akt nach London.

„[…] Ich liebe einfach Abenteuerfilme“

Und das ist sehr abenteuerlich. [Ich dachte] London bei Nacht und all diese Dinge könnten sehr abenteuerlich und lustig sein, aber wir müssen zurück nach Ägypten. Wie in den Tarzan-Filmen will man, dass er im Dschungel ist.“ Stephen Sommers fügt an: „Das ist nur meine persönliche Meinung, aber das ist es ja. Ich liebe einfach Abenteuerfilme. Also ja, wenn ich einen dritten Mumien-Film mache, dann müsste er in [Ägypten] spielen. Ich weiß nicht, wie viel Prozent, ich müsste darüber nachdenken, aber ja, es hat dieses Gefühl.“

Auf die Frage, wie wahrscheinlich es ist, dass er für ein weiteres Mumien-Kapitel wieder mit Fraser zusammenkommt, lacht Sommers ein wenig. Stephen Sommers: „Niemand hat mich darauf angesprochen.“ Er lobte aber Brendan Fraser in den höchsten Tönen für dessen jüngstes Hollywood-Comeback mit „The Whale“. Während der Erfolg der früheren „Die Mumie“-Filme mit Fraser und Weisz unbestritten ist, bleibt die Frage offen, ob ein vierter Teil an diese Erfolge anknüpfen könnte.

Angesichts der treuen Fangemeinde und der Neugestaltung von Frasers Karriere, wäre ein solcher Film sicherlich ein interessantes Projekt.

Quelle: filmstarts.de