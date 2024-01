„Die letzte Fahrt der Demeter“ – Film-Kritik: Vampir- und Gruselfans dürfen sich freuen, der finstere Dracula-Thriller „Die letzte Fahrt der Demeter“ bietet euch nun den perfekten Horrortrip für Zuhause. Also schnappt euch eure Knoblauchknollen und macht euch bereit für die Wiederkehr des Blutsaugers. Inszeniert vom norwegischen Regisseur André Øvredal, entführt dieser Streifen in einfinsteres Szenario auf hoher See.

Denn „Die letzte Fahrt der Demeter“, basierend auf einem Kapitel aus Bram Stokers legendärem Roman „Dracula“, erzählt die Geschichte der unheilvollen Reise des Handelsschiffes Demeter. Die Demeter segelt von den Karpaten nach London und bringt dabei eine mysteriöse Ladung mit sich. Doch diese Reise ist alles andere als gewöhnlich. Mysteriöse und unerklärliche Ereignisse geschehen an Bord.

Überzeugender Cast und starke Darstellung von Dracula

Und so verschwindet einer nach dem anderen der Crew, und als das Schiff schließlich die englische Küste erreicht, ist es nur noch ein verlassenes Wrack und von der Schiffscrew fehlt jede Spur. Regisseur André Øvredal hat bei seiner Inszenierung von „Die letzte Fahrt der Demeter“ eine wunderbar düstere und bedrohliche Atmosphäre geschaffen. Gefallen hat vor allem auch die Besetzung des Films.

Emmy-Nominee Corey Hawkins brilliert als Arzt, während Aisling Franciosi als unfreiwillige blinde Passagierin für Gänsehaut sorgt. Liam Cunningham, bekannt aus „Game of Thrones“, steuert das Schiff als Kapitän. David Dastmalchian und Javier Botet ergänzen den Cast, wobei Letzterer eine starke Darstellung von Dracula liefert. Insbesondere das man hier Dracula eine geniale Nosferatu-Optik verpasst hat, ist mehr als positiv zu bewerten.

Denkwürdige und mitreißende Fahrt auf der Dementer

Aber auch die technische Umsetzung des Films gefällt. So überzeugen sowohl die Soundeffekte als auch die visuellen Effekte. „Die letzte Fahrt der Demeter“ sollte daher besonders Liebhaber von Vampirfilmen und Fans von Bram Stokers Dracula begeistern können. Denn die Mischung aus reichlich Spannung, düsterer Atmosphäre und starken schauspielerischen Leistungen macht diesen Film zu einer denkwürdigen und mitreißenden Fahrt auf der Dementer.

Zwar geht dem Streifen ein wenig der Gruselfaktor ab, dafür gibt es aber gut pointierte Schock-Momente. Am Ende bekommt aber jeder Genre-Fan mit „Die letzte Fahrt der Demeter“ überaus stimmungsvolle, düstere Unterhaltung geboten, die euren nächsten Heimkinoabend rund zwei Stunden lang bestens füllt.

Die letzte Fahrt der Demeter (Universal Pictures Germany) – VÖ: 11. Jan. 24