„Die Körperfresser kommen“ – Film-Tipp – Es kommt wahrlich selten vor, dass ein Remake besser ist als seine Vorlage. Eine ganz bestimmte Neuverfilmung hat dies allerdings geschafft. Nämlich der Kult-Klassiker „Die Körperfresser kommen“, im englischen Original „Invasion of the Body Snat-chers“, aus dem Jahre 1978. Ein Meisterwerk des Science-Fiction-Horrors nach dem gleichnamigen Bestseller von Jack Finney, das seine Vorlage, nämlich Don Siegels „Die Dämonischen“ (1956) in allen Bereichen in den Schatten stellt.

Für all die zahlreichen Fans dieses ikonischen Klassikers gibt es nun ein ganz besonderes Schman-kerl für ihre Heimkino-Filmsammlung. Denn Capelight Pictures haben „Die Körperfresser kommen“ als 3-Disc Limited Collector's Edition im Mediabook veröffentlicht. So wie gewohnt im Hause Cape-light ist das Mediabook toll aufgemacht und besitzt auch ein interessantes 24-seitigen Booklet. Im Mediabook sind neben der UHD-Blu-ray auch eine Blu-ray sowie eine Bonus-Blu-ray. Hierbei kann sich auch das Zusatzmaterial mehr als sehen lassen.

So zählen zu den Bonusinhalten Audiokommentare von unter anderen Regisseur Philip Kaufman, diverse spannende Interviews, Trailer, sowohl ein Making-of- als auch Special-Effects-Featurette sowie „The Invasion Will Be Televised“, einem Special über die meisterhafte Kameraarbeit des Films. Diese 3-Disc Limited Collector's Edition bietet daher perfekten Fan-Service und macht als Mediabook einiges her. Doch auch für Nicht-Kenner dieses Genre-Schwergewichts ist das Medi-abook die beste Möglichkeit, sich diesen Kultklassiker in bester Ton- und Bildqualität nach Hause ins Heimkino zu holen.

Und es lohnt sich, denn „Die Körperfresser kommen“ ist auch 45 Jahre weiterhin einer der besten Streifen des Science-Fiction-Horrorkinos. Ein Meisterwerk über gesellschaftliche Paranoia und die moderne Angst vor dem Individualitätsverlust, in dem Regisseur Philip Kaufman ein außergewöhn-liches Drehbuch unglaublich intensiv, fesselnd aber auch verstörend auf die Leinwand gebracht hat.

Starke Besetzung und ein Meisterstück des Regisseurs Philip Kaufman

Philip Kaufman hat es generell überaus beeindruckend geschafft, die große Angst vor der drohen-den Entfremdung unseres Selbst so perfekt rüberzubringen und in Szene zu setzen, wie es das Original nicht vermochte. Ein Streifen, der aber auch einen erstklassigen Cast vorweist mit unter anderem Donald Sutherland („Die Tribute von Panem“), Jeff Goldblum („Jurassic Park“), Brooke Adams („Manchmal kommen sie wieder“), Veronica Cartwright („Alien – Das unheimliche Wesen aus einer fremden Welt“) und Leonard „Mr. Spock“ Nimoy.

Nachfolgend für alle, die „Die Körperfresser kommen“ noch nicht kennen, eine kurze Zusammen-fassung was euch plot-technisch erwartet: Durch Zufall stößt Dr. Matthew Bennell von der Ge-sundheitsbehörde San Franciscos auf einen seltsamen Organismus. Parallel wundert sich seine Kol-legin Elizabeth über das merkwürdig distanzierte Verhalten ihres Partners. Zusammen mit Schrift-steller Jack und Heilbadbetreiberin Nancy machen sie eine schockierende Entdeckung:

Die böse Saat aus dem All entwickelt sich zu seelenlosen Doppelgängern von Menschen und hat bereits Teile der Gesellschaft durch Kopien ausgetauscht. Können die vier die außerirdische Über-nahme aufhalten?

Die Körperfresser kommen 3-Disc Limited Collector's Edition im Mediabook (UHD-Blu-ray + Blu-ray + Bonus-Blu-ray) – Capelight Pictures – VÖ: 27. Okt. 23