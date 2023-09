30 Jahre nach letzter Ausstrahlung: Anime-Kultserie erstmals komplett auf DVD & Blu-ray – Lange Zeit konnten Fans des apokalyptischen und magischen Anime „Die Königin der tausend Jahre“ nur in Erinnerungen schwelgen. Die Kult-Serie, produziert vom renommierten Tōei Animation Studio, war vor über 30 Jahren in Deutschland zuletzt Anfang der 1990er auf Tele 5 zu sehen. Seither schauten Fans des legendären Anime in die Röhre und das auch im Heimkino.

Das hatte jedoch bereits im Juli 2023 endlich ein Ende, nachdem erstmals weltweit Vol. 1 mit den Episoden 1 bis 21 zu „Die Königin der tausend Jahre“ auf Blu-ray erschien. Und nun wird es noch besser. Denn ab heute den 28. September 2023 ist auch „Die Königin der 1000 Jahre“ Vol. 2 erhältlich. Das Label KSM Anime hat auch hier keine Mühen gescheut, den Klassiker in einem sorgfältigen Verfahren zu restaurieren.

Anime-Kultserie erstmals komplett im Heimkino

Dabei wurden 35mm-Filmrollen digitalisiert und das Bildmaterial akribisch überarbeitet. Nach der Euphorie über die Bildqualität der Episoden 1 bis 21 können nun auch die Episoden 22 bis 42 in ausgezeichneter Qualität genossen werden. Wichtig zu erwähnen ist auch, dass alle Episoden sowohl in deutscher Synchronfassung als auch im japanischen Original erhältlich sind. Mit der Veröffentlichung von „Die Königin der tausend Jahre“ auf DVD und Blu-ray hat man ein wichtiges Kapitel in der Geschichte der Anime-Kultur geschrieben.

Schließlich besitzt die Anime-Serie Kultstatus bei Millionen von Fans. „Die Königin der tausend Jahre“ ist ein in Japan produzierter Zeichentrick, der ursprünglich in den 1980er Jahren ausgestrahlt wurde. Sie basiert auf einem Manga von Leiji Matsumoto und erlangte schnell Kultstatus. Der Anime kombiniert Elemente von Science-Fiction, Romantik und Abenteuer, um eine komplexe Erzählung zu schaffen. Die Geschichte dreht sich um zwei Hauptcharaktere: die Prinzessin Laalelulu aus der LaMetal-Galaxie und den Erdling Hajime Amamori.

Die fesselnde Geschichte des Kult-Anime

Laalelulu ist die Titelfigur, die als „Königin der tausend Jahre“ bekannt ist. Sie wird mit einer unheilvollen Prophezeiung konfrontiert: Ihr Heimatplanet wird in Kollision mit der Erde treten. Hajime ist ein Amateur-Astronom, der eines Tages ein seltsames Phänomen am Himmel entdeckt und schließlich Laalelulu trifft. Gemeinsam mit anderen Charakteren, darunter verschiedene Mitglieder des königlichen Hofes und Hajimes Freunde, versuchen sie, das drohende Unheil abzuwenden.

Die Serie greift vielschichtige Themen wie Schicksal, Liebe über Entfernungen und Dimensionen hinweg sowie die Konflikte zwischen verschiedenen Zivilisationen auf. Auch das Konzept der Zeit spielt eine entscheidende Rolle, da Laalelulu und Hajime in verschiedenen Zeitlinien existieren. „Die Königin der tausend Jahre“ hat die Anime-Landschaft durch seine einzigartige Erzählweise und die komplexen Charaktere maßgeblich beeinflusst. Darüber hinaus hat die Serie eine gigantische Fangemeinde aufgebaut und mehrere Auszeichnungen gewonnen.

Quelle: filmstarts.de