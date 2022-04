„Die Klapperschlange“ – Kritik – Vor mittlerweile geschlagenen 41 Jahren erschien 1981 ein Streifen, der Filmgeschichte schreiben sollte. Die Rede ist von „Die Klapperschlange“ inszeniert von Regie-Ass John Carpenter und mit dem unvergessenen Kurt Russell in der Rolle des Snake Plissken. Heute zählt der Endzeit-Thriller zu den Klassikern und gehört nicht verwunderlich zu den kommerziell erfolgreichsten Streifen Anfang der 80er Jahre.

„Die Klapperschlange“ wurde nun für das Heimkino noch mal neu aufgelegt und bietet in brillantem 4K UHD ein neues Filmerlebnis. Gerade das optimierte Bild- sowie der Ton holt dabei noch mal so viel mehr aus dieser finsteren Science-Fiction-Dystopie heraus. Gerade da auch die passende Synth-Musik des Films diese einmalige düstere Atmosphäre noch mal enorm intensiviert. Nicht umsonst zählt „Die Klapperschlange“ zu den Vorreiterstreifen des Cyberpunk-Genres.

Fesselnder Endzeit-Plot

Für all jene, die diesen Kultstreifen noch nicht gesehen haben, nachfolgend ein kurzer Einblick in den Plot des Klassikers. Es geht in die Zukunft, nach New York. Es ist eine Stadt, in die man nur sehr schwer hineinkommt und wer aus dieser ausbrechen will, zum Scheitern verurteilt ist. Denn ganz Manhattan ist mittlerweile ein Hochsicherheitsgefängnis in dem drei Millionen Schwerverbrecher ohne Wärter eingesperrt sind.

Ausgerechnet hier stürzt die Air Force One, die Maschine des Präsidenten, ab. Keine Frage: Es muss jemand rein in diese Hölle... und wieder raus... um das Leben des Präsidenten zu retten, der den Crash nur leicht verletzt überstanden hat. In dem verurteilten Ex-Offizier Snake Plissken ist schnell ein Kandidat gefunden, der für dieses Himmelfahrtskommando geeignet scheint. Seine Mission – den Präsidenten innerhalb von 24 Stunden finden und lebend aus der Zone bergen.

Starke 4K UHD Umsetzung

Ansonsten detonieren die Ladungen, die Plissken kurz zuvor injiziert wurden. Ein Wettlauf gegen die Zeit beginnt. „Die Klapperschlange“ ist bis heute der Inbegriff für Hochspannungskino und daher gerade jetzt in 4K UHD ein großer Hit für den nächsten Heimkinoabend. Dies zudem hochkarätig besetzt, stehen neben Kurt Russell nämlich auch Lee Van Cleef, Donald Pleasence, Ernest Borgnine, Adrienne Barbeau, Isaac Hayes und Harry Dean Stanton vor der Kamera.

Die 4K-UHD-Version von „Die Klapperschlange“ beinhaltet besonders für Fans reichlich tolles Bonusmaterial mit Audiokommentaren von unter anderen Regisseur John Carpenter sowie Kurt Russell und auf der 2D-Blu-ray-Disc, Extras wie Interviews, Special-Dokus oder auch die Original-Eröffnungsszene. Alles in allem hat „Die Klapperschlange“ eine gebührende Version in 4K UHD erhalten, die jeden Fan und alle die es noch werden wollen, große Endzeit-Thriller-Unterhaltung in die Wohnzimmer bringt.

Die Klapperschlange (Constantin Film) – VÖ: 7. Apr. 22