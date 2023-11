RTL zeigt "Die Passion" an Ostern 2024

RTL zeigt "Die Passion" an Ostern 2024: Im Jahr 2024 wird "Die Passion – Die größte Geschichte aller Zeiten" wieder von RTL ausgestrahlt. Diese Ankündigung folgt auf den Erfolg der Show im Jahr 2022. Die Live-Übertragung, die die letzten Tage im Leben von Jesus Christus auf die Bühne bringt und mit populären Popsongs in die Gegenwart versetzt, findet diesmal in Kassel, der documenta-Stadt, statt.

Die Produktion von "Die Passion", eine Kooperation der Constantin Entertainment GmbH und Mediawater Niederlande im Auftrag von RTL, verzeichnete 2022 einen großen Erfolg. Die Live-Show aus Essen lockte damals über 3 Millionen Zuschauer an und dominierte sowohl die Zielgruppen der 14- bis 59-Jährigen als auch der 14- bis 49-Jährigen. Neben dem Fernseherfolg war die Show auch in den sozialen Medien ein viel diskutiertes Thema. Die bevorstehende Show glänzt mit einem beeindruckenden Cast, darunter der deutsche Schauspieler, Autor und Umweltaktivist Hannes Jaenicke als Erzähler.

Jaenicke betont die Bedeutung des Erinnerns an die Grundlagen der christlich-jüdischen Geschichte in einer Zeit, in der materielle Geschenkkulturen zu dominieren scheinen.

Inga Leschek, Programmgeschäftsführerin von RTL und RTL+, hebt die Bedeutung der Show hervor, indem sie auf den Erfolg der ersten Ausstrahlung verweist und die Erwartung eines großartigen Musik-Events im Jahr 2024 äußert, das Solidarität und Nächstenliebe symbolisiert.

Die Show, die in den Niederlanden bereits seit über 13 Jahren ein großer Erfolg ist, wird in Deutschland von der PassionStory Media gGmbH unterstützt. Über weitere Einzelheiten der bevorstehenden Show wird in den kommenden Monaten informiert. Zu den Produzenten gehören Matthias Alberti und Jacco Doornbos, während Ladislaus Kiraly und David Grifhorst Regie führen. Die Redaktion liegt bei Stefanie Frebel und HoP Christiane Hewel, und Kai Sturm von RTL übernimmt die gesamte Projektverantwortung.