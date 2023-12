Die glorreichen Sieben: Neuverfilmung des Western-Kults im Stream – Unbestritten gilt Akira Kurosawas „Seven Samurai“ aus dem Jahre 1954 als Urvater der wilden Sieben. Die 60er-Western-Adaption von John Sturges mit „Die glorreichen Sieben“ ist dabei nicht weniger Kult. Im Jahr 2016 erschien dazu das Remake des Western-Klassikers von niemand Geringerem als dem renommierten Regisseur Antoine Fuqua.

Die krachende 123minütige Neuverfilmung konnte überzeugen als Popcorn-Western mit einem hohen Unterhaltungsgrad. Perfekt also für einen gemütlichen Winterabend vor dem TV. In „Die glorreichen Sieben“ geht es mitten in die glorreiche Zeit des Wilden Westens. In dem Kaff Rose Creek herrscht der wenig nette Geschäftsmann Bartholomew Bogue mit seinen Vasallen. Unter deren Schreckensherrschaft wollen die Einwohner nicht mehr länger leiden.

Haufenweise Hollywood-Stars

Deshalb suchen sie Hilfe von außen und finden sie in Form des gerissenen Outlaws Sam Chisolm. Er wiederum heuert sechs weitere wilde Typen an – als da wären Josh Farraday, Goodnight Robicheaux, Jack Horne, Billy Rocks, Vasquez sowie Red Harvest. Ein Haufen mutiger Kopfgeldjäger, die zusammen mit Sam die glorreichen Sieben bilden. Schnell merkt das Septett, dass der Kampf um Gerechtigkeit in Rose Creek mehr wert ist als alles Gold der Welt.

Was folgt, ist ein Showdown mit den Gangstern der Stadt. Neben Denzel Washington brillieren Chris Pratt, Ethan Hawke und Vincent D'Onofrio in ihren Rollen. Jeder Charakter bringt seine eigene Geschichte und Persönlichkeit mit, was dem Film zusätzliche Tiefe verleiht. Die Chemie zwischen den Schauspielern ist zudem spürbar und trägt wesentlich zum Unterhaltungswert des Films bei.

„Die glorreichen Sieben“ im Streaming-Abo

Regisseur Antoine Fuqua, bekannt für Filme wie „Training Day“ und „The Equalizer“, beweist auch in „Die glorreichen Sieben“ sein Gespür für packende Action und starke Charakterführung. Die Kameraarbeit und die visuellen Effekte heben die raue Schönheit des Wilden Westens hervor und schaffen eine eindrucksvolle Atmosphäre. Fans des Western-Genres und Liebhaber von Actionfilmen können „Die glorreichen Sieben“ im Abo von Paramount+ streamen.

