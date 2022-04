Die Geschichte der Menschheit: Trailer zur starbesetzten deutschen Komödie – Nicht mehr lange, dann gibt es im Kino überaus kurzweilige Comedy zu sehen. Denn am 16. Juni 2022 startet mit „Die Geschichte der Menschheit – leicht gekürzt“ eine deutsche Komödie, die das Zeug hat, mit ihrem parodistischen Abriss der menschlichen Evolution und Zivilisation, zur großen Spaßgranate zu werden.

Was euch hierbei erwartet, könnt ihr jetzt im amüsanten ersten Trailer sehen. „Die Geschichte der Menschheit – leicht gekürzt“ beginnt mit dem Vorhaben von Dr. Georg Friedle und dessen Forscher-Team, der Voyager-Mission 1977 eine komprimierte Fassung der Welthistorie beizulegen. Schließlich will man im All einen möglichst bleibenden Eindruck hinterlassen.

Illustres Ensemble der deutschen Comedy

Es ist eine Reise durch die verschiedenen Epochen und unterschiedliche Kulturen zu den entlegenen Regionen dieses Planeten. Das Team versucht hierbei, die Menschheit als kluge und empathische Zivilisation vorzustellen. Das geht allerdings komplett nach hinten los. Denn die Version der Forscher mündet in einer Fassung, die eine vollkommen unzurechnungsfähige Spezies zeigt. Eine, deren Entwicklung auf reinem Glück statt solidem Verstand basiert.

Nach Sichtung des Trailers zu „Die Geschichte der Menschheit – leicht gekürzt“ könnte die Komödie von Regisseur Erik Haffner (u. a. „Pastewka“, „Hubert und Staller“) eine sehr lustige Angelegenheit werden. Auch, weil man ein illustres Ensemble der deutschen Comedy an Bort hat.

So gehören zum Cast neben Christoph Maria Herbst unter anderen auch Bastian Pastewka, Carolin Kebekus, Axel Prahl, Rick Kavanian, Ulrich Tukur, Jeannette Hain, Kostja Ullman, Christian Tramitz, Barbara Meier, Bela B., Heino Ferch, Tom Schilling, Hannes Jaenicke sowie Gustav Peter Wöhler.