„Die Geschichte der Menschheit – leicht gekürzt“ – Film-Kritik – Bereits im Kino sorgte die überaus kurzweilige Comedy aus deutschen Landen für reichlich Filmspaß. Nun erscheint „Die Geschichte der Menschheit – leicht gekürzt“ auch endlich für das Heimkino auf DVD und Blu-ray.

Der überaus witzige parodistische Abriss der menschlichen Evolution und Zivilisation beginnt mit dem Vorhaben von Dr. Georg Friedle und seinem Forscher-Team, der Voyager-Mission 1977 eine komprimierte Fassung der Welthistorie beizulegen. Schließlich will man im All einen möglichst bleibenden Eindruck hinterlassen. Es ist eine Reise durch die verschiedenen Epochen und unterschiedliche Kulturen zu den entlegenen Regionen dieses Planeten.

Ernste Themen treffen auf Witz und Parodie

Das Team versucht hierbei, die Menschheit als kluge und empathische Zivilisation vorzustellen. Das geht allerdings komplett nach hinten los. Denn die Version der Forscher mündet in einer Fassung, die eine vollkommen unzurechnungsfähige Spezies zeigt. Eine, deren Entwicklung auf reinem Glück statt solidem Verstand basiert.

Regisseur Erik Haffner (u. a. „Pastewka“, „Hubert und Staller“) liefert hier mit „Die Geschichte der Menschheit – leicht gekürzt“ beste Sketch History ab und dürfte all jene, die daran generell ihren Spaß haben, ebenfalls begeistern. Richtig gut gefällt hierbei, dass man allerhand ernste Themen anspricht, dies aber klug verpackt mit reichlich Witz und Parodie. Dabei nimmt sich der Streifen nicht allzu ernst, schließlich ist und bleibt es eine erheiternde Komödie.

Cast aus echten Comedy-Experten

Und dennoch schafft es der Film immer wieder, bei all dem Klamauk auch zwischenzeitlich nachdenklich zu stimmen. Gut gefallen auch die pointierten Twists, die man eingebaut hat und dem Streifen so eine gute Dynamik verleihen. Nicht vergessen wollen wir auch den überaus genialen Cast an Comedy-Experten mit unter anderem Christoph Maria Herbst, Bastian Pastewka, Carolin Kebekus, Rick Kavanian und Christian Tramitz.

Alles in allem ist „Die Geschichte der Menschheit – leicht gekürzt“ wie geschaffen dafür, um sich einen launigen Herbst- und Winterabend zu machen.

„Die Geschichte der Menschheit – leicht gekürzt“ (Warner Home Entertainment) – VÖ: 17. Nov. 22