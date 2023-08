Deutliche Worte: Die Geissens wettern gegen Michael Wendler – Für Zuschauerinnen und Zuschauer des Senders RTL ZWEI ist die schräge TV-Familie der Geissens sicherlich keine Unbekannte. Die Sippschaft um Papa Robert Geiss gehört nach über zehn Jahren vor der Kamera zum Standardinventar des Senders. In über einem Jahrzehnt haben sich die Geissens mit ihrem ausschweifenden Lebensstil zwischen Prunk, Protz und Gloria unzählige Fans im TV aber auch auf ihren Social-Media-Kanälen gemacht.

Nun stehen sie wieder in den Schlagzeilen, nachdem die Geissens nicht nur ein neues Projekt gestartet, sondern auch gleich mal gegen Skandalnudel Michael Wendler abgeledert haben. So geschehen im SWR3-Podcast „1 plus 1 - Freundschaft auf Zeit“, wo Carmen und Robert Geiss seit dem 9. August 2023 ihre Podcast-Episoden veröffentlichen. Gemeinsam mit der Komikerin Hazel Brugger und dem Autor Thomas Spitzer.

„[…] mein Schwager bekommt heute noch das Geld von ihm.“

In diesem Format geht es darum, dass einander zuvor unbekannte Prominente sich treffen und versuchen sollen, eine Freundschaft aufzubauen. In der ersten Folge des Podcasts mit den Geissens sowie dem Paar Brugger und Spitzer ließen gegen Ende der Episode Robert und Carmen aufhorchen. Denn dort kam man auf das Thema Michael Wendler. Denn die Geissens hatten den Sender RTL ZWEI seinerzeit scharf dafür kritisiert, dass man dort eine Doku-Soap über Wendler und Laura Müller plante.

Die Kritik wurde erhört, denn der Sender strich daraufhin das Wendler-Projekt. Carmen Geiss ledert zu dem Thema Wendler los: „Ich bin ein Mensch, der nie vergisst und dieser Mann hat eine brutale Plattform von RTL bekommen und hat schlecht über den Sender geredet. Dann kam noch hinzu, dass er Werbedeals mit reingezogen hat, mein Schwager bekommt heute noch das Geld von ihm.“

„Wenn man das Recht haben will, eine neue zweite Chance zu bekommen, dann sollte man erst einmal seine Schulden bezahlen […]“

Woraufhin Robert Geiss ergänzt: „Wenn man das Recht haben will, eine neue zweite Chance zu bekommen, dann sollte man erst einmal seine Schulden bezahlen und sich mit den Leuten auseinandersetzen, die man beleidigt hat, die aufs Geld warten. […] Da hätte er erst einmal Reue zeigen müssen, bevor man sagt, jetzt kommt 'Die Wendlers kriegen ein Baby'. [...] Deshalb mussten wir dann ein ganz klares Statement bringen und an die Leute appellieren, die da was zu sagen haben.“

Quelle: tvspielfilm.de