Die Geissens erzürnen ihre Fans: „Unerträgliche Dekadenz“ – Mit ihrem Luxusleben spalten „Die Geissens“ die Meinungen der Nutzer in den sozialen Medien. Die Millionärsfamilie gönnt sich teure Urlaube, Designerklamotten und Luxushotels, vermittelt zugleich den Eindruck von Bodenständigkeit bei höchstem Lebensstandard. Die JetSet-Millionärsfamilie hat sich durch eine eigene Doku-Soap in den Olymp der Reality-TV-Formate gehievt. Doch selbst vermeintliche Fans der Geissens können angesichts des mondänen Lifestyles schon mal sauer werden, wenn es ihnen zu weit geht.

Wie „Der Westen“ berichtet, haben die Geissens vor Jahren Deutschland verlassen, um ihr Domizil in Monaco zu beziehen. Die Eltern Robert und Carmen sind für ihre Liebe zum Reisen bekannt. Einige Länder haben sie bereits besucht, schwelgen dort in den Früchten ihres Wohlstandes. Für manche Wege, auch Kurzstrecken, werde dabei schon mal der Hubschrauber eingesetzt, wie der Bericht betont. Etwa für einen Kurzflug zum Mittagessen.

Heli statt Öffis

Statt schnöde mit dem Auto, dem Zug oder gar dem Omnibus geht man für den Lunch schon mal in die Lüfte. Die Aussicht ist bekanntermaßen ja auch viel besser. Genau diese teilte Carmen Geiss mit ihren Followern auf Instagram, untertitelte: „Jetzt geht es auf zum Mittagessen. Was für ein schöner Flug.“ Sie zeigte ein Selfie mit dem Hubschrauber neben den Aufnahmen aus luftigen Höhen, trug dabei eine überdimensionierte Sonnenbrille.

Für die Fans war der Anblick insbesondere in Zeiten endloser aktivistischer Tiraden und moralisierender Zeigefinger der Selbstgerechtigkeit ein rotes Tuch: So kommentierte jemand auf dem sozialen Netzwerk: „Ist super, wenn man das kann – aber das muss doch wirklich nicht sein bei der Klimakrise.“ Klar: Am Fortbewegungsmittel der Geissens störten sich die Nutzer.

So kommentierte jemand anders: „Reich sein, das sei euch vergönnt, ohne Neid. Ihr arbeitet hart dafür. Aber bei solchen Posts lade ich dich herzlich ein, mit mir über Klima und Nachhaltigkeit zu sprechen.“ Jemand anders glaubte, mündige Erwachsene wie folgt zu belehren: „Ihr seid Vorbild für so viele Menschen, da finde ich es wichtig, dass ihr auch in Sachen Klima vorangeht. Diese Kurztrips in Privatjets und Helis und ein Fuhrpark just for fun, das geht wirklich gar nicht!“

Am Luxusleben der Geissens stört man sich also nicht, wohl aber an ihrer mangelnden Vorbildfunktion? Einmal mehr scheiden sich an den Reality-TV-Millionären die Geister.

Quelle: derwesten.de