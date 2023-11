Die Farbe Lila: Neuauflage des Kult-Klassikers im Kino – Die Welt des Kinos bereitet sich auf ein großes Ereignis vor: Denn am 8. Februar 2024 läuft die Neuverfilmung des legendären Romans „Die Farbe Lila“ von der US-amerikanischen Schriftstellerin Alice Walker in den deutschen Kinos an. Warner Bros. Pictures bringt mit dieser Neuauflage eine Geschichte auf die Leinwand, die von der tiefen Freundschaft dreier Frauen erzählt, die durch das Schicksal unzertrennlich verbunden sind.

Unter der Regie von Blitz Bazawule, bekannt für seine Arbeiten an „Black Is King“ und „The Burial of Kojo“, verspricht diese Neuverfilmung von „Die Farbe Lila“ eine frische und mutige Interpretation des beliebten Klassikers zu sein. Die Produktion lag in den Händen einiger großer Namen, nämlich Oprah Winfrey, Steven Spielberg, Scott Sanders und Quincy Jones.

Neuauflage glänzt mit beeindruckender Besetzung

„Die Farbe Lila“ erzählt von Celie, die bereits seit frühester Kindheit als Afroamerikanerin in den frühen 1900er Jahren in den USA zahlreiche Herausforderungen durchlebt. Ihre Jugend ist von Missbrauch gezeichnet, und sie wird an einen älteren Mann verheiratet, bei dem sie Gewalt und schwere körperliche Arbeit erdulden muss. Besonders hart trifft sie die Trennung von ihrer geliebten Schwester Nettie. Trotz dieser Widrigkeiten baut Celie bedeutungsvolle Beziehungen zu anderen starken afroamerikanischen Frauen auf, die ähnliche Schicksale erlebt haben.

Durch diese Freundschaften und ihre Liebe zur Musik findet sie die Stärke, sich nicht von ihren traumatischen Erlebnissen brechen zu lassen. Die Neuauflage von „Die Farbe Lila“ wartet indes mit einer beeindruckenden Besetzung auf. Zu sehen sind unter anderen Halle Bailey, Taraji P. Henson, Danielle Brooks, Colman Domingo, Corey Hawkins, H.E.R., Aunjanue Ellis-Taylor und Fantasia Barrino.

Potenzielles Highlight im Kinokalender 2024

Das Drehbuch zu „Die Farbe Lila“ wurde von Marcus Gardley geschrieben, einem Namen, der bereits durch Projekte wie „Maid“ und „The Chi“ bekannt ist. Die Grundlage des Drehbuchs bildet nicht nur der Roman von Alice Walker, sondern auch das gleichnamige Musical, an dem Marsha Norman, Brenda Russell, Allee Willis und Stephen Bray mitgewirkt haben.

Diese Neuauflage von „Die Farbe Lila“ verspricht, ein Highlight im Kinokalender 2024 zu werden. Mit seiner starken Besetzung, dem talentierten Regisseur und der bewegenden Geschichte, die auf einem gefeierten Roman basiert, zieht dieser Film sicherlich etliche Kino-Fans in seinen Bann.