„Die Farbe aus dem All - Color Out of Space“ – Film-Kritik – Willkommen, Filmfreunde! Hier haben wir mal wieder einen dieser ganz besonderen Streifen am Start. Kein Film für die breite Masse, aber Genreliebhaber. Schließlich basiert dieser Mix aus Mystery, Science-Fiction und Horror auf einer Vorlage von H. P. Lovecrafts Meisterwerken.

Mittendrin Nicolas Cage, der in den letzten Jahrzehnten mehr Trash-Kino fabrizierte als zu überzeugen. Erst mit „Mandy“ rockte Cage wieder wie in alten Zeiten. Und genau die „Mandy“-Macher sind mit „Die Farbe aus dem All - Color Out of Space“ wieder am Start.

Und nun ja, sie liefern ein weiteres Mal ein wahres Genre-Meisterwerk. Alles beginnt dabei mit einem Meteoriten-Einschlag. Dieser verwandelt das neue Zuhause von Nathan Gardner und seiner Familie in einen Alptraum aus schillernden Farben.

Denn nicht nur die Pflanzenwelt ihres ländlichen Idylls beginnt sich unter dem Einfluss des außerirdischen Organismus zu verändern, auch die Tierwelt bleibt von Mutationen nicht verschont. Für die Gardners beginnt ein verzweifelter Kampf gegen das Ding aus einer anderen Welt und gegen den Wahnsinn, der in dessen Umfeld um sich greift.

Regisseur Richard Stanley lässt hier beeindruckend den Wahnsinn über die Leinwand huschen. Und wer H. P. Lovecrafts Stoffe kennt, weiß dass es bei seinem Horror mehr um das „Unaussprechliche“ geht, das Menschen nicht begreifen können, ohne dabei den Verstand zu verlieren. Daran sind auch schon etliche Filme kläglich gescheitert.

Der Beste war da noch „Der Nebel“ – und nun eben „Die Farbe aus dem All - Color Out of Space“. Dieser Streifen fesselt und beeindruckt – mit seinem Plot, mit seiner Bildgewalt, ausgezeichneten Effekten und einer dichten Atmosphäre. Dazu eben auch mit seinem Cast, allen voran Nicolas Cage mit einer seiner besten Rollen der letzten Dekade.

Kein Fan von außergewöhnlichen Streifen, kein Genrefreund, Cage-Fan oder Lovecraft-Jünger sollte „Die Farbe aus dem All - Color Out of Space“ verpassen, der nun auf Blu-ray und DVD in den Heimkinos aufschlägt!

Die Farbe aus dem All - Color Out of Space (Koch Media) – VÖ: 30. Apr. 20