„Die Brücke von Remagen“ – Film-Tipp – Ohne Frage gehört die „Die Brücke von Remagen“ aus dem Jahre 1969 mit zu den Klassikern im Genre der Kriegsfilme. So zeigt der Film beeindruckend inszeniert den Kampf im Zweiten Weltkrieg um die letzte unzerstörte Rheinbrücke, wo der Schrecken des Krieges Deutschen und Amerikanern noch mal seine Fratze zeigt.

Zur Freude aller Fans erscheint der Kriegsfilm-Klassiker jetzt auf DVD sowie als 3-Disc Limited Collector's Edition im Mediabook. Das Besondere: Im Mediabook wird die „Brücke von Remagen“ in Deutschland erstmals auf Blu-ray enthalten sein. Außerdem beinhaltet das Mediabook unter anderem eine Bonus-Blu-ray mit Archivaufnahmen und einer Dokumentation in Spielfilmlänge mit spannenden Hintergrundinformationen zu den historischen Ereignissen.

Wer den Klassiker „Die Brücke von Remagen“ noch nicht kennt, nachfolgend der Plot, damit ihr wisst, worum es hier im Detail geht. März 1945: Die Alliierten sind auf dem Vormarsch ins Innere Deutschlands. Ihr letztes Hindernis: der Rhein. Die einzige Brücke, die noch über den Fluss führt, steht unter der Kontrolle der deutschen Wehrmacht.

Die deutschen Verteidiger sind zum Äußersten entschlossen und bereiten auf Befehl der Naziführung die Sprengung der Brücke vor. Doch die US-amerikanischen Soldaten müssen sie unbedingt intakt erobern. Nur so ließe sich der Krieg um Wochen verkürzen, was Tausende Menschenleben retten könnte.

Wer dem Genre der Kriegsfilme nicht abgeneigt ist, kommt an dem aufwendig inszenierten Klassiker „Die Brücke von Remagen“ nicht vorbei. Sicherlich hält sich der Streifen nicht an alle Details der damaligen Ereignisse. Dennoch schafft es der Film überaus gut, eines der einschneidenden Ereignisse in den letzten Tagen des Zweiten Weltkriegs auf die Leinwand zu zaubern.

Bildgewaltig und spannend von Stanley Cortez („Die Nacht des Jägers“) inszeniert und obendrein hochkarätig mit Topstars wie George Segal, Robert Vaughn oder Peter van Eyck besetzt. Alles in allem können wir euch den eindringlichen Kriegsfilm-Klassiker „Die Brücke von Remagen“ auf Blu-ray und in diesem abermals von capelight pictures toll aufgemachten Mediabook mit all den Boni nur wärmsten empfehlen.



Die Brücke von Remagen (Capelight Pictures) – VÖ: 28. Mai. 21