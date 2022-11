Heute widmen wir uns im neuen Actionhelden-Special keinem geringeren als Actionspezialist Jason Statham. Der britische Haudegen hat uns Männer mit etlichen geilen Streifen begeistert. Ein echter Kerl, der dafür bekannt ist, die meisten seiner Kampf- und Actionszenen selbst durchzuführen.

So sagte er mal in einem Interview: „Ich würde mich schlecht fühlen, wenn ich als Hauptdarsteller gemütlich in einem Stuhl säße, während ein Stuntman alle ungemütlichen Szenen für mich drehen würde. Für so etwas würde ich keine Lorbeeren bekommen wollen, weil ich nicht dafür geradestehen könnte!“ Damit ist dann auch alles gesagt zu dieser Actiongranate. Drum haben wir für euch seine besten Filme rausgesucht! Wohlgemerkt nur jene, in denen Statham auch die Hauptrolle innehatte!

Platz 15: Blitz - Cop Killer vs. Killer Cop (2011)

Platz 14: The Mechanic (2011)

Platz 13: Crank 2: High Voltage (2009)

Platz 12: Revolver (2005)

Platz 11: Wild Card (2015)