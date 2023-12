Die besten Filme zu Silvester – Silvester ist ein besonderer Anlass, der oft mit Freunden und Familie gefeiert wird. Ein beliebter Zeitvertreib an diesem Tag sind Filme, die die festliche Stimmung unterstreichen und das Jahr mit einem Lächeln ausklingen lassen. Deshalb haben wir uns einmal durch das riesige Filmarsenal gewühlt, um euch ein paar Vorschläge zu präsentieren mit denen ihr euch so die Zeit vor dem TV vertreiben könnt.

Drum präsentieren wir euch unsere Auswahl der besten Filme, die ideal für Silvester sind. Diese Filme reichen von herzlichen Komödien bis hin zu satter Action, zwischen Klassiker und Kultstreifen, die das Ende des Jahres und den Neuanfang feiern. Egal, ob ihr einen Film für einen gemütlichen Abend zu Hause sucht oder etwas, das die ganze Familie zusammenbringt, die nachfolgenden Filme bieten für jeden Geschmack etwas.

Ein unterhaltsamer Start in die lange Silvesternacht ist hier garantiert. Aber genug der Worte hier kommen nun unsere besten Filme zu Silvester:

Platz 14: „Matrix“ (1999): In einer dystopischen Zukunft entdeckt der Hacker Neo, gespielt von Keanu Reeves, dass die Realität, wie wir sie kennen, nur eine von Maschinen erzeugte Illusion ist. Er schließt sich einer Gruppe von Rebellen an, um die Menschheit aus der Versklavung durch diese Maschinen zu befreien.

Platz 13: „Die Zeitmaschine“ (1960): Basierend auf dem Roman von H.G. Wells handelt der Film von einem Wissenschaftler im viktorianischen England, der eine Zeitmaschine baut und in die ferne Zukunft reist. Dort entdeckt er, dass die Menschheit sich in zwei verschiedene Spezies aufgespalten hat.

Platz 12: „Four Rooms“ (1995): Dieser Episodenfilm spielt in einem alten Hotel, wo ein neuer Portier in einer Silvesternacht mit vier sehr unterschiedlichen und bizarren Situationen in verschiedenen Zimmern konfrontiert wird.

Platz 11: „Shining“ (1980): In diesem Horror-Klassiker von Stanley Kubrick übernimmt Jack Nicholson die Rolle eines Schriftstellers, der mit seiner Familie als Hausmeister in einem abgelegenen Hotel überwintert. Isoliert und von übernatürlichen Kräften beeinflusst, verfällt er dem Wahnsinn.

Platz 10: „Harry und Sally“ (1989): Dieser romantische Klassiker mit Billy Crystal und Meg Ryan erforscht die Frage, ob Männer und Frauen nur Freunde sein können. Über mehrere Jahre hinweg beobachtet der Film die Entwicklung ihrer Beziehung.

Platz 09: „Old School – Wir lassen absolut nichts anbrennen“ (2003): In dieser Komödie gründen drei Freunde mittleren Alters, gespielt von Luke Wilson, Will Ferrell und Vince Vaughn, ihre eigene Verbindung, um ihrem eintönigen Alltag zu entfliehen, was zu zahlreichen lustigen Situationen führt.

Platz 08: „Ghostbusters II“ (1989): In der Fortsetzung des erfolgreichen Erstlings kämpfen die Geisterjäger erneut gegen übernatürliche Kräfte in New York, diesmal gegen einen bösen Geist, der in einem Gemälde gefangen ist.

Platz 07: „Poseidon“ (2006): Dieser Katastrophenfilm handelt von einem Luxuskreuzer, der nach einer Kollision mit einer riesigen Welle kentert. Eine Gruppe von Passagieren kämpft ums Überleben und sucht einen Weg an die Wasseroberfläche.

Platz 06: „Happy New Year“ (2011): Eine romantische Komödie, die verschiedene Geschichten von Liebe, Hoffnung und Enttäuschungen in der Silvesternacht in New York City verwebt, mit einem großen Ensemble-Cast.

Platz 05: „Die Glücksritter“ (1983): In dieser Komödie tauschen ein reicher Börsenmakler und ein armer Trickbetrüger durch die Manipulation zweier Millionäre ihr Leben. Der Film verfolgt ihre Erlebnisse und wie sie aus ihren neuen Rollen lernen.

Platz 04: „Die nackte Kanone“ (1988): Eine Parodie auf Polizeifilme mit Leslie Nielsen als tollpatschigem Polizisten Frank Drebin, der eine Verschwörung aufdecken muss, um die Königin von England zu retten.

Platz 03: „Der große Gatsby“ (2013): Basierend auf F. Scott Fitzgeralds Roman, porträtiert der Film das glamouröse, aber letztlich tragische Leben des mysteriösen Millionärs Jay Gatsby im Amerika der 1920er Jahre.

Platz 02: „Vier Fäuste für ein Halleluja“ (1971): Eine italienische Western-Komödie mit Bud Spencer und Terence Hill, in der zwei Brüder gegen einen tyrannischen Großgrundbesitzer und seine Schlägerbande kämpfen.

Platz 01: „Dinner for One / Der 90. Geburtstag“ (1963): In diesem kurzen Sketch feiert Miss Sophie ihren 90. Geburtstag mit ihren imaginären Freunden, wobei ihr Butler James für sie alle einspringen muss und zunehmend betrunken wird.