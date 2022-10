Da geht jedem Mann das Herz auf, wenn sexy Hasen im Film unsere Fantasie anregen. Die Rede ist von erotischen Tänzen zu feurigen Rhythmen. Wo, wenn nicht in Filmen, kann man dies so anreizend in Szene setzen, außer vielleicht live im Klub. Deshalb haben wir uns durch allerlei Filme geschaut und die zehn heißesten Striptease-Szenen aller Zeiten herausgesucht. Und da sind einige Granaten dabei, die ohne Frage jede Manneslust anregen und geiles Kopfkino entfachen. Hier kommt unsere Striptease Top 10:

Platz 10: Rose McGowan - Grindhouse: Planet Terror

Okay, keine direkte Striptease-Szene, aber der Poledance von Rose McGowan im trashigen Grindhouse kam dem Ganzen schon überaus nah. Eine echte Räkelmaus, die Männerköpfe unzüchtig mit ihrer leichtbekleideten Show verdreht. Da will man einfach nur „Ausziehen, ausziehen“ rufen!