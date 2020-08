Wer auf Oldschool-Horror steht, wird sicher Jack Claytons altehrwürdigen britischen Grusler „Schloss des Schreckens“ aus dem Jahre 1961 kennen. Ein wahrer Geister- und Horror-Klassiker, der mit „Die Besessenen“, im englischen Original „The Turning“, ein Remake spendiert bekommen hat.

Am Anfang des Jahres wurde der Streifen in den USA von Fans und Kritikern zerrissen, was allerdings nur am sehr verwirrenden Ende lag. Die Handlung an sich ist aber gelungen und bietet eine coole Geistergeschichte. Gut, dass Regisseurin Floria Sigismondi und Steven Spielbergs Produktionsfirma Amblin Entertainment noch ein alternatives Filmende in der Hinterhand hatten.

Mit der nachgebesserten Version sollen nun alle zufriedengestellt werden. Um euch einen Einblick auf „Die Besessenen“ zu verschaffen, könnt ihr euch den deutschen Trailer ansehen. Im Mittelpunkt steht die Nanny Miss Giddens. Sie tritt voller Vorfreude ihren neuen Dienst als Gouvernante der beiden Waisenkinder Flora und Miles auf dem Landsitz des Onkels an.

Doch in diesem alten Anwesen treibt nichts Gutes sein Unwesen. Das erfährt Giddens auch schnell, als ihr vorgetragen wird, dass ihre Vorgängerin und deren Liebhaber dort unter mysteriösen Umständen den Tod fanden. Spätestens, als sie dann mit Geisterscheinungen konfrontiert wird und die beiden Kids mit verstörenden Verhaltensweisen auffällig werden, ist ihre anfängliche Freude verflogen.

Alles sieht danach aus, dass die Geister der Verstorbenen in den Kindern hausen … Zum Cast zählen unter anderem Mackenzie Davis („Halt and Catch Fire“), Finn Wolfhard („Stranger Things“) sowie Brooklyn Prince und Mark Huberman („Band of Brothers“). „Die Besessenen“ erscheint ab dem 06. September 2020 auf DVD und Blu-ray.