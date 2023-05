Die Barbaren: Ein 80er Kult-Klassiker – Es wird mal wieder Zeit, einen alten Film-Klassiker aus der Mottenkiste zu holen und euch in Erinnerung zu rufen. Dieses Mal haben wir einen wahren Kultfilm der 80er herausgefischt. Und das ist der Trash-Klassiker „Die Barbaren“ aus dem Jahr 1987. Viele werden diesen Super-Trash vielleicht gar nicht kennen. Aber sicherlich werden alle, die den Film einmal gesehen haben, ihn wohl bis heute auch nie mehr vergessen haben.

Denn trotz seiner Trashigkeit konnte dieses Fantasy-Abenteuer jede Menge Fans gewinnen. Daher zählt auch „Die Barbaren“ zu den Kultstreifen der 80er Jahre. Gerade seine wilde Machart hatte seinen Charme. Zusammen mit einer wirklich kreativen Story im Verbund mit ungewöhnlichen Darstellern sowie Filmsets wurde „Die Barbaren“ schlussendlich zu einem Kult-Klassiker des damaligen Jahrzehnts.

Humor trifft brutal-blutige Barbaren-Action

Vergessen darf man darüber hinaus nicht, dass dieses Fantasy-Abenteuer mit seiner wunderbaren Mischung aus Humor und brutal-blutiger Barbaren-Action eine wahre Unterhaltungsgranate schuf. So entstand ein unvergessener amerikanisch-italienischer Barbarenfilm, dessen Erfolg allerdings erst im Nachgang kam. Denn zu seinem Kinostart wurde das trashige Barbaren-Feuerwerk von den Kritikern in alle Einzelteile zerlegt und konnte auch nicht viele in die Kinos locken.

Demnach spielte der Film bei einem Vier-Millionen-Budget gerade einmal 800.000 US-Dollar an den Kinokassen ein. Dann aber in den Videotheken und somit in den Heimkinos konnte „Die Barbaren“ seine Fans gewinnen und erlangte schlussendlich Berühmtheit. Ihr kennt diesen Kult-Klassiker der 80er nicht? Dann gibt es nachfolgend den Plot in der Zusammenfassung:

Das ist „Die Barbaren“

Verschleppt, versklavt und in Rache vereint: Jahre, nachdem sie vom tyrannischen Kadar entführt worden sind, gelingt den muskelbepackten Barbarenzwillingen Kutchek und Gore die Flucht. Gemeinsam mit der schönen Ismena machen sie sich auf den Weg, den magischen Rubin wiederzufinden, der ihrem Volk Friede und Glück bringen soll. Doch der Weg dorthin führt nur über den Sieg gegen das Böse, das in Kadar seinen fähigsten Handlanger hat.