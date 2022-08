Men’s Ten: Die 43 besten Action-Filme der 2000er – Jede Dekade hatte ihre Filme, die sich von der Masse abhoben. Auch was die schier unendliche Schar an Actionfilmen aus allen möglichen Filmgenres betrifft. Ohne Frage, gerade in Sachen absoluter Klassiker und Kultfilme waren es vor allem die 80er und 90er, die mit dieser hohen Bandbreite an Action-Streifen aufwarten konnten.

Doch auch die Jahre zum Start ins neue Millennium brachten so einige unvergessene Kracher, die Filmgeschichte geschrieben haben. So haben wir uns durch die Jahre von 2000 bis 2009 gewühlt und präsentieren euch heute die 43 besten Action-Filme der 2000er. Vom römischen Feldherren Maximus Decimus Meridius über die Filmgeburt der Zombie-Jägerin Alice, von Liam Neesons epischem Rachefeldzug bis hin zum dunklen Ritter – es sind ikonische Figuren und unvergessene Geschichte dabei, die das Action-Kino dieser Zeit geprägt haben.

Wie immer bei unserem Ranking weisen wir euch darauf hin, dass es natürlich nicht in Stein gemeißelt ist, da jeder schließlich ganz eigene Favoriten hat. Aber genug der Worte, los geht’s:

Platz 43: Crank 2: High Voltage (2009)

Platz 42: Transformers – Die Rache (2009)

Platz 41: Stirb langsam 4.0 (2007)