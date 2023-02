IMDb-Ranking: Die 30 besten Actionfilme aller Zeiten – In den letzten Dekaden sich eine schier unendliche Schar an Actionfilmen aus allen möglichen Filmgenres in die Herzen der Zuschauer gespielt. Darunter zahlreiche Klassiker und Kultfilme, aber auch so der eine oder andere Streifen, der bei der Masse weit unter dem Radar fliegt.

Vor allem die 80er und 90er haben im Bereich der Action eine hohe Bandbreite an Streifen aufgefahren. Doch auch die letzten beiden Jahrzehnte brachten den einen oder anderen Film mit Kultstatus und unvergessene Kracher hervor. Das Action-Genre zeigte sich hierbei vor allem überaus vielseitig, von humorvollen Action-Komödien bis hin zu brutalen Action-Wuchtbrummen, blutigen Schlachten oder fesselnder Fantasy-Action ist alles dabei.

Wenn man nun jeden von euch fragte, was denn eure Highlights des Action-Kinos sind, wird man sicherlich die unterschiedlichsten Antworten bekommen. Um sich aber generell einen guten Überblick zu verschaffen, was die Menschen da draußen so für die besten Filme halten, kann man ganz gut die Statistiken der renommierten Internet Movie Database, kurz IMDb, zu Rate ziehen. Die Rede ist hierbei von den offiziellen IMDb-Bewertungen, die Millionen von Usern abgegeben haben.

Dort haben wir uns mal umgesehen und präsentieren euch die 30 besten Action-Filme aller Zeiten laut IMDb-Bewertungen.

30. Indiana Jones und der letzte Kreuzzug (1989) IMDb Rating – 8,2

29. 1917 (2019) IMDb Rating – 8,2

28. Jurassic Park (1993) IMDb Rating – 8,2

27. Spider-Man: No Way Home (2021) IMDb Rating – 8,2

26. Dangal: Die Hoffnung auf den großen Sieg (2016) IMDb Rating – 8,3

25. K.G.F: Chapter 2 (2022) IMDb Rating – 8,3

24. Der unsichtbare Dritte (1959) IMDb Rating – 8,3

23. Die Rückkehr der Jedi-Ritter (1983) IMDb Rating – 8,3

22. Heat (1995) IMDb Rating – 8,3

21. Top Gun: Maverick (2022) IMDb Rating – 8,3

Quelle: IMDb