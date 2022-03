Die besten Autofilme aller Zeiten – Wer kennt und liebt sie nicht, all die Kultstreifen und Filmklassiker, in denen Autos eine wichtige Rolle spielen. Dabei sind die unterschiedlichsten Genres – von Komödie über Thriller bis hin zur packenden Action. In all diesen Streifen wo der Asphalt brennt, das Benzin trieft und der Tacho an seine Grenzen gebracht wird, wartet reichlich Unterhaltung.

In den letzten fünf Dekaden hat die Filmindustrie so einige ikonische Kracher auf die Leinwand gebracht – voller Stars und vor allem mit legendären Wagen. Mit unvergessenen wilden Verfolgungsjagden, atemberaubenden Auto-Stunts oder fesselnden Rennen, die uns auch gerne mal mit reichlich Humor präsentiert wurden, erinnert man sich hier alleine mal an den guten alten VW Käfer „Herbie“.

Dieses Genre hat in all den Jahren so viele legendäre Filme hervorgebracht: von „Ein ausgekochtes Schlitzohr“ über „The Fast and the Furious“ bis hin zum deutschen Kultstreifen „Manta, Manta“. Wir haben für euch deshalb in unserem neuen Men’s-Ten-Special die besten Autofilme aller Zeiten zusammengetragen.

Auch dieses Mal weisen wir freundlich darauf hin, dass unser Ranking von uns subjektiv verlesen, aber nicht in Stein gemeißelt ist – schließlich hat jeder seine ganz eigenen Favoriten und würde eine solche Liste sicher anders füllen!

26. The Chase - Die Wahnsinnsjagd (1994)

25. Taxi Taxi (2000)

24. Cars (2006)

23. The Italian Job – Jagd auf Millionen (2003)

22. Ein toller Käfer (1968)

21. Duell (1971)

20. Driver (1978)