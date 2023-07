Die 20 besten Anime-Serien aller Zeiten – Anime hat einen unbestreitbaren Einfluss auf die globale Unterhaltungslandschaft. Mit beeindruckenden Animationen, faszinierenden Geschichten und tiefgreifenden Charakteren haben diese Serien Menschen jeden Alters begeistert. Die große Frage ist natürlich: Was sind die besten Anime-Serien aller Zeiten? Wir sagen es euch in unserer Top 20!

20. Tokyo Ghoul (2014)

Die Serie folgt dem Leben von Kaneki, einem College-Studenten, der sich in einen halben Ghul verwandelt, nachdem er von einem angegriffen wurde. Mit seiner düsteren Ästhetik, seinem aufregenden Kampfszenen und seiner tiefgründigen Charakterentwicklung ist Tokyo Ghoul eine spannende und zugleich erschütternde Geschichte.

19. Gintama (2006)

Gintama ist eine Mischung aus Action, Comedy und Drama, die in einer alternativen Version des feudalen Japan spielt. Mit seinen schrägen Charakteren, urkomischen Parodien und überraschend emotionalen Momenten bietet Gintama ein unvergessliches und oft absurd komisches Erlebnis.

18. Samurai Champloo (2004)

Diese Serie verbindet Samurai-Action mit moderner Hip-Hop-Kultur und schafft so eine einzigartige und stilvolle Ästhetik. Samurai Champloo zeichnet sich durch seine einzigartigen Charaktere, dynamischen Kämpfe und seinen unverwechselbaren Soundtrack aus, der die Serie zu einem unverwechselbaren Erlebnis macht.

17. JoJo's Bizarre Adventure (2012)

Mit seiner einzigartigen Handlung, seinen extravaganten Charakteren und seinen bizarren Kämpfen hat JoJo's Bizarre Adventure seinen festen Platz in der Anime-Welt verdient. Die Serie spielt in einer Welt voller mystischer Fähigkeiten und verstrickt Generationen von Kämpfern in den Kampf gegen das Böse.

16. Pokémon (1997)

Die Reise von Ash Ketchum, um der beste Pokémon-Trainer zu werden, hat weltweit eine riesige Fangemeinde angezogen. Mit seinen farbenfrohen Charakteren und herzerwärmenden Geschichten bietet Pokémon ein unterhaltsames und dennoch bedeutungsvolles Erlebnis für alle Altersgruppen.

15. Dragon Ball Z (1989)

Die Abenteuer von Goku und seinen Freunden, während sie das Universum vor verschiedenen Bedrohungen schützen, haben Dragon Ball Z zu einem Kultklassiker gemacht. Mit seiner Mischung aus intensiver Action, Humor und lebensverändernden Lektionen bleibt Dragon Ball Z eine ikonische Serie im Herzen vieler Anime-Fans.

14. Ghost in the Shell: Stand Alone Complex (2002)

In einer futuristischen Welt, in der Cyborgs und künstliche Intelligenz die Norm sind, erforscht diese Serie tiefe philosophische und soziale Fragen. Mit seinem komplexen Plot und seinen gut ausgearbeiteten Charakteren ist Ghost in the Shell: Stand Alone Complex eine unverzichtbare Serie für Sci-Fi-Liebhaber.

13. Bleach (2004)

Im Mittelpunkt von Bleach steht ein Teenager, der die Fähigkeit erhält, Seelen zu sehen und Geister zu bekämpfen. Mit seinen intensiven Kämpfen und überzeugenden Charakteren liefert Bleach eine spannende Geschichte, die das Shōnen-Genre würdigt.

12. My Hero Academia (2016)

Die Serie folgt Izuku Midoriya, einem Jungen, der davon träumt, ein Superheld zu werden, in einer Welt, in der fast jeder übernatürliche Fähigkeiten besitzt. Durch die geschickte Mischung von Superhelden-Action und herzerwärmenden Momenten bietet My Hero Academia ein fesselndes und inspirierendes Abenteuer.

11. Haikyu!! (2014)

Haikyu!! erzählt die Geschichte von Shōyō Hinata, einem leidenschaftlichen Volleyballspieler, der trotz seiner geringen Körpergröße davon träumt, ein Star in diesem Sport zu werden. Die Serie zeichnet sich durch packende Wettkampfszenen, fesselnde Charakterentwicklungen und den lebendigen Ausdruck von Teamarbeit aus.