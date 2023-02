Die 18 teuersten Filme aller Zeiten – Vor mittlerweile geschlagenen 135 Jahren wurde der allererste Film gedreht. Der erste Film der Welt „Roundhay Garden Scene“ wurde damals mit einer Ein-Linsen-Kamera aufgenommen. Hätte man damals vorherzusehen versucht, was heutzutage mit all den großen Blockbustern aus großen Filmschmieden in Hollywood und Co. der Unterhaltung dient, wäre man höchstwahrscheinlich als völlig durchgeknallt abgestempelt worden.

Heute ziehen große Filmproduktionen mit immer besser werdender Technik die Massen in die Kinos. Dies wird mit gewaltigen Geldsummen bewerkstelligt, die teilweise praktisch an der Tagesordnung sind. Und doch gibt es so einige Filme, die, was das Budget betrifft, den ohnehin durchschnittlich hohen Finanzrahmen mühelos noch gesprengt haben.

Während auch Streaming-Giganten wie Netflix mit Eigenproduktionen wie zuletzt „Red Notice“ oder „The Gray Man“ dreistellige Millionensummen investierten, zählen zu den teuersten Filmen immer noch die großen Blockbuster aus Hollywood. Nachfolgend zeigen wir euch die 19 teuersten Filme aller Zeiten:

Platz 18: Star Wars: Das Erwachen der Macht (2015) – 259 Mio. US-Dollar

Platz 17: König der Löwen (2019) – 260 Mio. US-Dollar

Platz 16: Star Wars: Der letzte Jedi (2017) – 262 Mio. US-Dollar

latz 15: Batman v Superman: Dawn of Justice (2016) – 263 Mio. US-Dollar

Platz 14: John Carter (2012) – 264 Mio. US-Dollar

Platz 13: Star Wars: Der Aufstieg Skywalkers (2019) – 275 Mio. US-Dollar

Platz 13: Solo: A Star Wars Story (2018) – 275 Mio. US-Dollar

Platz 12: Waterworld (1995) – 276 Mio. US-Dollar

Platz 11: Harry Potter und der Halbblutprinz (2009) – 298 Mio. US-Dollar