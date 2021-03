Jean-Claude Van Damme – der belgische Action-Hero und die muskelbepackte Brüsseler Kampfmaschine. Van Damme hat sich bei seinen Fans in all den Jahren einen Namen gemacht und gehört definitiv zu jener Männerriege, die in einem Atemzug mit den 80ern oder Kampf- und Actionfilmen genannt wird.



Ein echter Fanliebling eben, obwohl er nie der große Schauspieler werden wird. Zudem wurden seine Filme oft von den Kritikern in der Luft zerrissen. Aber das sagt ja nicht immer viel aus. Denn seine Fans lieben Van Damme, seine Art und eben all seine Filme – bis in alle Ewigkeit.



Das wollen wir von mann.tv natürlich ehren und zeigen euch unsere Top 10 der besten Filme mit Jean-Claude Camille François Van Varenberg!

Platz 10. Timecop (1994)

Coole Science-Fiction, in der Jean-Claude als Timecop Max Walker jeden daran hindern soll, in die olle Vergangenheit zu reisen. Spannend und effektvoller Klassiker der 90er, auch wenn es nicht sein bester Streifen war. Aber immer noch stark genug für unsere Top10!