Dexter: Neue Staffel nach sieben Jahren angekündigt – Seine Kollegen halten ihn für einen harmlosen Nerd, seine Feinde wissen nicht einmal etwas von ihm, bevor sie auf seinem OP-Tisch landen: Die Rede ist von „Dexter“, dem Analysten für Blutspritzer der Kripo von Miami, der nach Feierabend selbst als Serienkiller andere menschliche Monster jagt. Seinerzeit war die Serie ein Riesenerfolg – nun melden sich die Macher mit tollen Neuigkeiten zurück: Das Crime-Drama bekommt eine neue Staffel.

Acht Staffeln lang lief „Dexter“, bevor die Serie vor sieben Jahren mit einer letzten Folge endete, die bei vielen Fans einen bitteren Geschmack hinterließ. Nun soll Schauspieler Michael C. Hall in seiner Paraderolle als mordender Serienmörder-Jäger zurückkehren. Dies teilte der Stammsender von „Dexter“, „Show Time“ am Mittwoch mit. Unterhaltungschef Gary Levine:

„Wir wollten diesen einzigartigen Charakter nur dann wieder aufgreifen, wenn wir einen kreativen Ansatz finden, der der brillanten, originellen Serie wirklich würdig ist.“ Das scheint man nun geschafft zu haben, denn bereits zu Beginn des nächsten Jahres sollen die Dreharbeiten beginnen, bevor die neue „Dexter“-Staffel dann im Herbst gezeigt wird.

Ob es sich bei den zehn Folgen um eine neue, abgeschlossene Miniserie oder eine direkte Fortsetzung und somit neunte Staffel handeln wird, steht noch nicht fest. Staffeln 1 bis 8 findet ihr momentan beim Pay-TV-Sender Sky – es ist zu erwarten, dass auch die neue Staffel dort gezeigt werden wird, hat man bei Sky doch eine Vereinbarung über viele Originalserien mit „Showtime“. Alles in allem tolle Neuigkeiten für „Dexter“-Fans.

Quelle: bild.de