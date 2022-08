Devotion: Trailer zum neuen Flieger-Epos nach Top Gun Maverick – Packende Fliegerabenteuer bewegen die Menschen – nicht nur, wenn es um die Geschichte des Traumes vom Fliegen geht, sondern auch in (Anti-)Kriegs-Epen. Nachdem sich „Top Gun Maverick“ von Paramount weltweit als Milliardenerfolg entpuppte, hat man auch bei Sony einen Film über Fliegerasse in petto, die durchs Feuer gehen: Im Kriegsdrama „Devotion“ geht es in die Lüfte des Koreakrieges.

In den beiden Hauptrollen zu sehen: Glen Powell, derzeit selbst in „Top Gun Maverick“ mit am Start, sowie Jonathan Majors. Fans der Marvel-Serien, etwa „Loki“, kennen den bereits als Bösewicht Kang den Eroberer. Die Handlung von Devotion basiert auf einem Roman von Autor Adam Makos. Sie ist im sogenannten „Vergessenen Krieg“ angesiedelt – dem Koreakrieg, welcher historisch zwischen dem Zweiten Weltkrieg und dem Vietnamkrieg angesiedelt ist.

Beides so bedeutende historische Konflikte, dass der Koreakrieg mitunter förmlich zwischen ihnen verschwindet – daher der unrühmliche Spitzname.

Umso bemerkenswerter, da ganze 25 Länder an diesem Krieg beteiligt waren, er während des Kalten Krieges als Stellvertreterkrieg fungierte. In dieser politisch hochbrisanten Zeit verkörpert Majors in „Devotion“ einen Piloten der US-Seestreitkräfte namens Jesse Brown. Er ist der erste Mensch mit schwarzer Hautfarbe, der es durch das Flugtraining bis auf diese Position schaffte. Sein Flügelmann ist der weiße Marinepilot Tom Hudner, verkörpert von Glen Powell. Die Geschichte zweier Männer vor dem Hintergrund eines internationalen Dramas in den Lüften.

Ein Stoff, der ebenso packende wie diesen „vergessenen Krieg“ beleuchtende Unterhaltung verspricht – so zumindest lässt es sich nach Sichtung des Trailers an. Der Rest der Besetzungsliste lässt dem Film und seinen Hauptdarstellern Raum zur Entfaltung ohne gewaltigen Starrummel: Serinda Swan, Joseph Cross, Thomas Sadoski, Joe Jonas, Daren Kagasoff, Christina Jackson sowie Boone Platt und Logan Macrae runden den Cast ab. Bleibt zu hoffen, dass „Devotion“ das Pathos pointiert einsetzt.

Hauptdarsteller Powell jedenfalls ist selbst Pilot

Wie „Kino.de“ berichtet, machte ihm Tom Cruise nach dem gemeinsamen Dreh von „Top Gun Maverick“ ein besonderes Weihnachtsgeschenk: Powell konnte dank Cruise den Pilotenschein machen. Gegenüber „Entertainment Weekly“ sagte der Schauspieler-Flieger zu seiner Rolle in „Devoton“: „Es ist diese Geschichte von diesem weißen und diesem schwarzen Piloten während des Koreakriegs.“

Er führte aus: „Sie wurden die meistgefeierten Piloten in der Geschichte der Navy, flogen all diese Missionen hinter feindlichen Linien, retteten unter diesen schrecklichen Umständen haufenweise Marines das Leben. Einer von ihnen wurde abgeschossen und der andere legte eine Bruchlandung hin, um ihm das Leben zu retten. Und sie mussten sich gemeinsam da rauskämpfen.“ Man darf gespannt sein, ob dieses Fliegerdrama über zwei solche Kameraden das Publikum begeistert.

Am 23. November läuft „Devotion“ in den US-Kinos an – einen deutschen Termin gibt es bislang noch nicht.

