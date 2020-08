Neue DSDS-Jury: Holt Bohlen nun „den Wendler“, Bushido und Maite Kelly ins Boot? Es steht fest, dass „Deutschland sucht den Superstar“-Chefjuror Dieter Bohlen 2021 ohne seine bisherigen Kollegen am Pult sitzen wird. RTL soll nun mit einer Jury planen, die sich neben Bohlen aus der höchst gegensätzlichen Kombination Maite Kelly, Michael Wendler und Bushido zusammensetzen könnte.

In der nächsten Staffel von DSDS wird Pietro Lombardi definitiv nicht mehr dabei sein, wie er selbst in einem Instagram-Video bestätigte. Dort sagt Lombardi: „Ich hätte es mir gewünscht, denn ich lebe DSDS. Natürlich ist ein kleines trauriges Auge da. Ich bin leider nicht in der nächsten Staffel in der Jury. Vielen Dank an RTL und Dieter, ich werde die Zeit mit dir vermissen.“

Bereits länger stand fest, dass Xavier Naidoo nicht mehr Teil der Jury sein würde. Ebenso wenig ist Oana Nechiti noch bei „Deutschland sucht den Superstar“ mit dabei. Hinzukommen soll Maite Kelly als Jurorin, wie „Bild“ berichtet, die durch ihre langjährige Mitwirkung an der Kelly Family große Erfahrung im Showgeschäft besitzt.

Dem Artikel zufolge plane RTL zudem mit dem Wendler, der sich bei den Zuschauern dieses Privatsenders quotentechnisch großer Beliebtheit erfreut. Der dritte freie Platz am Jurorentisch soll hingegen mit einem Rapper besetzt werden. Erst war die Schweizerin Loredana für den vakanten Posten erwogen worden, doch ihre Vergangenheit gilt als umstritten.

„Bild“ zufolge könne man sich bei RTL aber vorstellen, stattdessen mit Bushido zu arbeiten.