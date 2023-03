Deutscher Trailer zu Sisu: Abgefahrene Goldsucher-Action im 2. WK – Sie sind überaus beliebt, praktisch seit es Actionfilme gibt: Streifen, in denen sich ein einziger Charakter einer ganzen Armee von Feinden stellt. Bestenfalls geht es dabei gegen einen höchst unmoralischen Gegner, dessen Armada skrupellos über den Jordan geschickt werden darf. Seit den Tagen von „Ein Mann sieht rot“, über „Rambo“ bis hin zu „96 Hours“ – das Genre ist ungebrochen beliebt. Nun schickt sich mit „Sisu“ ein finnischer Vertreter an, Knüppelkino zu liefern – bei dem ein einziger Finne die Wehrmacht fordert.

Im Zweiten Weltkrieg war zweifellos von vielen Menschen Finnlands in mehrfacher Hinsicht „sisu“ gefragt. Es handelt sich um ein Wort, welches bis heute die nationale Identität der Finnen widerspiegelt. Hinter dem Begriff verbirgt sich eine ganze Vielzahl von Übersetzungsmöglichkeiten, die nahezu alles aber eines widerspiegeln: Kampfkraft gegen unüberwindliche Gegner, übermächtige oder schreckliche Lebenserfahrungen. Ein beharrliches Am-Ball-bleiben, sich verbeißen. Zäher Starrsinn.

Eine Eigenschaft, mit der die Deutschen Bekanntschaft schließen müssen:

Denn in der Handlung von „Sisu“ stand das Wort Pate für den zornigen Feldzug des Hauptcharakters. Der Film dreht sich um einen Goldsucher, gespielt von Jorma Tommila. Der sucht in Nordfinnland sein Glück – oder besser – er hat bereits unfassbare Mengen davon gefunden. Eine ganze Ader. Doch dann kreuzt eine Gruppe deutscher Soldaten samt Gefangenen seinen Weg. Die Männer der Wehrmacht schnappen sich kurzerhand das Edelmetall des finnischen Bergmannes und wollen ihn töten.

Ihr letzter Fehler. Denn es handelt sich keineswegs um einen gewöhnlichen Goldsucher. Der bärbeißige Alte hat jede Menge „Sisu“ – war er früher doch legendärer Elitesoldat eines Spezialkommandos. Ein Mann, der Heimat und Familie verlor. Einer, der sich seinen Reichtum im Alter nicht so ohne weiteres vermiesen lassen wird. So lässt er von der Kette, was in ihm schlummert – und wird zur Ein-Mann-Armee. Die Soldaten versuchen alles, um ihn aufzuhalten – doch mit jeder Gegenwehr steigt seine Wut, seine Verbissenheit noch mehr:

Auch wenn das letztlich darin resultiert, dass jeder Gegner durch seine Hand ins Gras beißen muss …

Irrwitziger Action-Kracher für den Frühsommer

Bei Kritikern und Festivals konnte „Sisu“ bereits eifrig punkten. Allzu lange muss man auf das nordische Gemetzel auch nicht mehr zu warten. Die Hauptrollen verkörpern Jorma Tommila, Aksel Hennie, Jack Doolan, Mimosa Willamo und Onni Tommila. Regisseur Jalmari Helander verfasste auch selbst das Drehbuch zu seiner furiosen Schlachtplatte. Die erste Sichtung des Trailers macht auf jeden Fall mächtig Lust auf mehr, sodass wir uns schon freuen, dass „Sisu“ bereits ab dem 11. Mai 2023 auf die Kinos losgelassen wird.