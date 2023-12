Deutscher Kinostart steht: Alles zur Marvel-Fortsetzung „Venom 3“ mit Tom Hardy – In der Marvel-Welt gehört Venom ohne Frage zu den faszinierenden Antihelden. Der weitreichende Streik der Schauspielerinnen und Schauspieler in Hollywood stellte in diesem Jahr etliche Produktionen vor erhebliche Probleme.

Eines der prominenten Opfer war hierbei auch „Venom 3“. Doch nun steht endlich der deutsche Kinostart von „Venom 3“ mit Tom Hardy abermals erneut in der Hauptrolle fest. Demnach erscheint die Fortsetzung am 7. November 2024 in den deutschen Kinos. Dies folgt auf den kommerziellen Erfolg von „Venom 2: Let There Be Carnage“, der trotz pandemiebedingter Schwierigkeiten beachtliche Einnahmen erzielte.

Gerüchte und Rückblick

Die Regie für „Venom 3“ übernimmt Kelly Marcel, die bereits in der Vergangenheit ihr Talent und ihre Expertise in ähnlichen Projekten bewiesen hat. Während die genauen Details der Handlung noch unter Verschluss sind, steigt die Spannung natürlich in der großen Fangemeinde. Ein besonders spannendes Gerücht, das die Fans von „Venom“ beschäftigt, ist die mögliche Integration des Charakters in das Marvel Cinematic Universe (MCU).

Dieses Gerücht wurde durch die Ereignisse in „Spider-Man: No Way Home“ weiter angeheizt, was die Vorfreude und Spekulationen nur noch vergrößert. Bevor „Venom 3“ die Leinwände erobert, lohnt sich ein Blick zurück auf „Venom: Let There Be Carnage“. In diesem Teil kehrte Tom Hardy als Eddie Brock zurück, der mit dem außerirdischen Symbionten Venom in seinem Körper lebt.

Die Geschichte konzentrierte sich auf die Auseinandersetzung zwischen Eddie/Venom und dem Mörder Cletus Kasady, der zum Wirt des gefährlichen Symbionten Carnage wird. Dieser Konflikt zwang Eddie und Venom, ihre Differenzen zu überwinden und gegen einen gemeinsamen Feind zu kämpfen.