Deutscher Kinosommer-Hit: Eberhofer kurz vor nächstem Rekord – Das Kinojahr 2023 verzeichnet den wohl verrücktesten Sommer an Erfolgen und Flops, den man sich vorstellen kann. Während Superheldenstreifen von Marvel und DC reihenweise scheiterten und sich das Thema Capes und Spandex langsam genauso erledigt zu haben scheint wie der gealterte Indiana Jones, feierten „Oppenheimer“, „Barbie“ und „Meg 2“ gewaltige Erfolge. Doch es gibt auch einen deutschen Rekordhalter in Sachen Besucher: unseren alten Ermittlerfreund aus Niederkaltenkirchen.

Einmal mehr meldete sich Eberhofer im Kino zurück. Der Bond aus Bayern, wie er in einem Artikel von „PC Games“ genannt wird, verzeichnete mit „Rehragout-Rendevouz“ einmal mehr gewaltige Erfolge. Wohlgemerkt, obwohl es hinter den Kulissen kriselt, weil sich die Filmemacher und Schriftstellerin Rita Falk in Sachen kreativer Freiheit überworfen haben. Wie die Schriftstellerin betont, konnte sie ihr eigenes Werk im neuen Streifen kaum wiedererkennen. Dies machte sie öffentlich.

Der Stein des Anstoßes

Falk stört sich nicht nur daran, dass einige Charaktere teils umgeschrieben wurden, sondern dass man ihnen auch Obszönitäten in den Mund legte, die wohl frei erfunden waren. Entsprechend ging sie auf Distanz zur Erfolgsreihe zu ihren Büchern. Damit ist fraglich, ob es noch einen neuen Eberhofer-Krimi in Kino geben wird. Zumindest hält man bei Constantin Film Optionen auf zwei ältere Romane von Rita Falk.

Doch der neueste Teil der Buchreihe, „Steckerlfischfiasko“, kommt bereits im Oktober auf den Markt – und die Filmrechte daran hat man noch nicht verkauft. All der Lärm um den aktuellen Film tat seinem Erfolg aus Zuschauersicht keinen Abbruch: „Rehragout-Rendevouz“ ist ein voller Erfolg, wenngleich er angesichts der starken Konkurrenz in diesem Kinosommer nicht den Spitzenplatz auf dem Siegertreppchen erringen konnte.

Voriges Wochenende erneut abgeräumt

So zog der Streifen am vergangenen Wochenende rund 62.500 Besucher in die Kinos. Damit haben sich nun für den neuesten Trip in Niederkaltenkirchen rund 1,3 Millionen Kinokarten verkauft – der Streifen steht laut „PC Games“ kurz davor, der erfolgreichste Teil der Reihe zu werden. Dazu fehlen laut dem Bericht nur noch 70.000 Zuschauer. Die nächsten Wochenenden werden interessant.

