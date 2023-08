Deutscher Kinorekord: Der bisher erfolgreichste deutsche Film 2023 – Während in diesem Jahr einige Hollywood-Blockbuster weltweit für Rekorde und noch mehr Furore sorgten, schaffte es auch ein Film aus deutschen Landen, einen Kinorekord zu brechen. Die Rede ist vom neuen Teil der Eberhofer-Krimireihe „Rehragout-Rendezvous“ nach den Bestsellern von Rita Falk, der seit dem 10. August 2023 in den Kinos läuft.

Überaus erfolgreich, knackte der Krimi nun doch die Eine-Million-Besucher-Marke. Damit stellte „Rehragout-Rendezvous“ nicht nur den Besucherrekord innerhalb der eigenen Reihe ein, sondern ist obendrein auch der bis dato erfolgreichste deutsche Film des Jahres 2023. Zudem thront der Eberhofer-Krimi auf Platz eins der Kinocharts in Bayern und Österreich. Ein mehr als beachtlicher Erfolg für die deutsche Krimikomödie mit Polizist Franz Eberhofer.

Deutschlands beliebtester Provinzpolizist

In „Rehragout-Rendezvous“ bekommt es Deutschlands beliebtester Provinzpolizist mit einem überaus heiklen Mordfall zu tun. Nachfolgend verraten wir euch, was euch plottechnisch in „Rehragout-Rendezvous“ erwartet. Dieser startet mit einem Paukenschlag am Eberhofer-Hof: Denn Oma hat beschlossen, in den Streik zu treten und sich der familiären Fürsorge zukünftig zu entledigen.

Schließlich sollen Papa Eberhofer, Franz, Leopold und Susi endlich einmal lernen, sich selbst zu versorgen. In all dem häuslichen Chaos, übernimmt Susi auch noch vorübergehend Niederkaltenkirchens Rathaus als stellvertretende Bürgermeisterin und reduziert mit ihrer neugewonnenen Macht Franz‘ Posten kurzum auf halbtags, damit er sich zukünftig um Sohn Pauli kümmert.

Diese Aktion touchiert die Eberhofer‘sche Männlichkeit empfindlich. Zum Glück dauert es aber nicht lange, bis eine Krähe ein menschliches Ohr aufgabelt und sich ein eigentlich festgefahrener Vermisstenfall überraschend zu einem verzwickten Mordfall entwickelt, der Franz und Rudi als Ermittler-Dreamteam erneut in Höchstform vereint.

Quelle: tvspielfilm.de