Werte Filmfreunde, wir heißen euch bei unserem neuen MANN.TV Special Willkommen und tauchen tief hinab in die deutsche Filmkomödienwelt. Denn wenn die hiesigen Filmemacher eines ganz besonders gut konnten und können, dann sind es ohne Frage deutsche Komödien. Und was gab es da in den letzten Dekaden nicht alles für aberwitziges Material zu sehen.

Viele Filme sind dabei nicht nur in die Geschichte eingegangen, nein, sie genießen mittlerweile Kultstatus. Mit humorigen Geschichten, reichlich Gags, derber Situationskomik und vor allem einer ganzen Garde an Schauspielern, die sich in die Herzen der Fans gespielt haben.

Darunter so Spaßgranaten wie Loriot, Tom Gerhard, Otto, Mike Krüger, Michael „Bully“ Herbig, Hape Kerkeling, Thomas Gottschalk, Christoph Maria Herbst und noch viele mehr. Wir sind mal durch die deutsche Komödienwelt gewandert und haben euch in unserem neuen Men’s Ten die 25 besten deutschen Komödien herausgesucht.

Wie immer ist hier keine Platzierung in Stein gemeißelt und jeder wird so sein ganz eigenes Ranking haben.

Platz 25. Manta – Der Film (1991)