Stalingrad: Der deutsche Anti-Kriegsfilm-Klassiker ؘ– Die Liste der Kriegsfilme ist lang und hat in den vergangenen Dekaden so einige Kultfilme hervorgebracht. Viele dieser ikonischen Klassiker entstammen der Traumfabrik Hollywoods. Doch auch Europa konnte sich in diesem Genre mit unvergessenen Streifen auszeichnen. Einer dieser Klassiker stammt aus Deutschland: der Anti-Kriegsfilm „Stalingrad“ aus dem Jahre 1993.

Dieser Film bewegte so viele Menschen durch seine ehrliche, ungeschönte und aufrüttelnde Verfilmung um die eingekesselten Soldaten der 6. Armee in Stalingrad. Joseph Vilsmaier erschuf hier einen eiskalten sowie kompromisslosen Kriegsfilm, der die Zuschauer an die Ostfront im Winter 1942 schickte. In „Stalingrad“ springt einem dabei die Bestie Krieg ungeschönt und authentisch mitten ins Gesicht.

137 Minuten, die unter die Haut gehen

In den 137 Minuten wird das Kriegsgrauen der Schlacht von Stalingrad aus Sicht eines deutschen Sturmpionier-Bataillons gezeigt. Die 6. Armee ist mit knapp 600.000 Mann im zerbombten Stalingrad eingekesselt worden. Die Temperaturen sinken zeitweise bis auf minus 50 Grad. Für die Landser Fritz, Hans, Rollo und GeGe hat der Kampf ums nackte Überleben begonnen. Kugelhagel und Stalinorgeln sind nur ein Teil des puren Wahnsinns, die meisten verlieren den Kampf gegen Hunger und Kälte.

Die Durchhalteparolen des Führers haben plötzlich keine Bedeutung mehr, denn vor ihren Augen zerbricht alles, woran sie geglaubt haben, bis nur noch ein Wunsch existiert: zu sterben. „Stalingrad“ mit seiner düsteren und dichten Atmosphäre, gepaart mit dieser bitteren Dramatik und den brutalen Szenen, geht unweigerlich direkt unter die Haut, berührt emotional und schockiert auf gleiche Art.

Keine Gewinner, nur Verlierer

In erschütternd realistischen Bildern wird das brutale Kampftreiben gezeigt, wobei der Film auch als fesselndes Soldatendenkmal zu verstehen ist. Dort gab es keine Gewinner, nur Verlierer. „Stalingrad“ gehört ohne Frage zu den Kriegsfilmklassikern und zu den besten Streifen seiner Art.