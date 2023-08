Desaster an den Kinokassen: Neuer Disney-Film wird zum größten Flop seit 20 Jahren – Das klassische Kino steckt schon seit Jahren in der Krise, erlebt aktuell jedoch dank des „Barbenheimer“-Hypes einen überraschenden Höhenflug. Dass gleich zwei Blockbuster an den Kassen so derart absahnen, verschärft die Lage für andere Produktionen allerdings nur noch, wie der aktuelle Disney-Streifen derzeit besonders eindrucksvoll beweist.

Wie zuvor schon „Fluch der Karibik“ oder „Jungle Cruise“, basiert auch „Geistervilla“ auf einer Freizeitpark-Attraktion des Micky-Maus-Konzerns. Der Starttermin im Kino hätte mit einer Woche nach den beiden Kassenschlagern „Barbie“ und „Oppenheimer“ allerdings kaum schlechter gewählt sein können, machten die beiden Blockbuster das große Rennen in den Kinocharts doch gänzlich unter sich aus.

Und so kam es dann auch, dass „Geistervilla“ nicht einmal die für das Eröffnungswochenende angesetzten 24 bis 25 Millionen Dollar in die Kassen spülte und damit zum schlechtesten US-Kinostart einer Disney-Attraktion-Verfilmung seit gut zwei Jahrzehnten avancierte.

Interessanterweise löste der Film damit ausgerechnet „Die Geistervilla“ aus dem Jahr 2003 ab, der am Eröffnungswochenende immerhin die erhofften 24 Millionen Dollar einbrachte.

Zum Vergleich: „Fluch der Karibik“ erwirtschaftete am ersten Wochenende 47 Millionen Dollar, „Jungle Cruise“ trotz Pandemie immerhin noch 34 Millionen Dollar.

Neben der starken Leinwand-Konkurrenz dürfte allerdings auch der aktuelle Drehbuchautoren- und Schauspielerstreik in Hollywood seinen Teil zu dem schlechten Ergebnis beigetragen haben, rühren letztere doch aktuell weder die Werbetrommel noch besuchen sie Premieren. Im Falle von „Geistervilla“ wohnten von daher lediglich als Disney-Charaktere verkleidete Personen der Uraufführung bei, anstatt etwa Rosario Dawson und Owen Wilson aus dem Cast des Films.

Hinzu kommen eher durchwachsene Kritiken.

So bringt es der Film auf „Rotten Tomatoes“ https://www.rottentomatoes.com/m/haunted_mansion_2023 zwar auf lediglich 41 Prozent auf dem Tomatometer, den „zivilen“ Zuschauern scheint der Streifen aber dennoch zu gefallen, beträgt der Publikumswert wiederum doch ganze 84 Prozent. Die erste Adaption aus dem Jahr 2003 hat allerdings noch einen schlechteren Tomatometer-Score, und konnte am Startwochenende dennoch den angesetzten Umsatz generieren.

Eine Rolle dürfte ferner spielen, dass viele Interessierte auf einen Kino-Gang verzichten und lieber auf dem Streamingstart auf Disney+ warten. Alles in allem ist es damit wohl eher fraglich, dass „Geistervilla“ zumindest die Produktionskosten von 150 Millionen US-Dollar wieder reinholt.

„Geistervilla“ läuft seit dem 27. Juli 2023 in den deutschen Kinos.

