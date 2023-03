Assassin - Every Body Is A Weapon

Assassin - Every Body Is A Weapon: Der wohl allerletzte Film mit Bruce Willis – Für alle, die dem Hollywood-Star und der Action-Legende Bruce Willis nahe stehen oder Fan des Schauspielers sind, war die Bekanntgabe seiner Demenz-Erkrankung eine wahre Schocknachricht. Bereits im letzten Jahr 2022 stieg die Filmlegende wegen einer unheilbaren und fortschreitenden frontotemporalen Demenz aus dem Film-Business aus und beendete offiziell die Karriere vor der Kamera.

Allerdings war Bruce Willis vor seinem offiziellen Karriereende nicht untätig. Denn wahrscheinlich mit Blick auf seinen Gesundheitszustand, wollte Willis noch so gut wie möglich dafür sorgen, dass nach seinem Karriereaus seine Familie noch zumindest etwas finanziell davon hat. Und deshalb hatte Bruce Willis noch einige (Direct-to-Video-)Filme abgedreht. Zwar ist er in all diesen B-Movies meist nur noch in kleineren Rollen zu sehen, aber immerhin.

Alleine elf Filme mit Bruce Willis im Jahr 2022

Wenn man alleine auf das Jahr 2022 schaut, wurden ganze elf Filme veröffentlicht, in denen Bruce Willis noch eine Rolle innehatte. Doch nun scheint es bald ein wirkliches Ende zu geben, wenn nicht noch ein Film aus dem Hut gezaubert würde. Deshalb ist es fast sicher, auch nach Angaben von IMDb, dass der kommende Sci-Fi-Actioner „Assassin - Every Body Is A Weapon“ der letzte realisierte Film mit Bruce Willis sein wird, den Fans zu Gesicht bekommen werden.

Im Film geht es in die nahe Zukunft. Dort hat eine private Sicherheitsfirma einen neuartigen Mikrochip entwickelt. Ein Mikrochip, der es Spionen möglich macht, den Körper einer anderen Person zu übernehmen und zu kontrollieren. Einer der Agenten mit einem solchen Chip stirbt, woraufhin dessen Frau seinen Platz einnimmt, um Rache für den Tod ihres Mannes zu nehmen und schlussendlich die Verantwortlichen zur Rechenschaft zu ziehen.

Wer nun neugierig auf „Assassin - Every Body Is A Weapon“ ist, muss sich noch bis zum 30. Juni 2023 gedulden, wenn der Streifen hierzulande erscheinen soll. Zuvor erscheinen übrigens noch zwei weitere Filme mit Bruce Willis: „Detective Knight 3: Independence“ am 5. Mai 2023 sowie „Wrong Place“ am 26. Mai 2023.

