Der Wilde Westen ruft: Gleich fünf Western-Meisterwerke im Streaming-Abo – Alle Fans von klassischen Western dürfen sich nun feste die Hände reiben. Denn ab sofort stehen gleich fünf legendäre Western-Meisterwerke im Streaming-Abo von Paramount+ bereit, tief in die raue Welt des Wilden Westens einzutauchen. Und die Auswahl der Klassiker kann sich sehen lassen, sind es allesamt Kultfilme des Genres, die ein jeder Western-Fan gesehen haben muss.

Es sind Western-Filme, die nicht nur bekannt für ihre bildgewaltigen Landschaftsaufnahmen sind, sondern auch ihren ikonischen Charakteren, die ganze Generationen von Filmfans prägten und noch heute Filmemacher weltweit inspirieren. Nachfolgend zeigen wir euch die fünf ikonischen Western-Meisterwerke, die ihr ab sofort bei Paramount+ im Streaming-Abo schauen könnt.

„Zwei glorreiche Halunken“ (1966)

1966 kam ein Film in die Kinos, der das Western-Genre revolutionieren sollte. „Zwei glorreiche Halunken“, unter der Regie von Sergio Leone, setzte neue Maßstäbe in Sachen Erzählkunst und filmischer Ästhetik. Die Geschichte rund um ein ungleiches Trio, das sich auf die Suche nach einem versteckten Schatz begibt, ist geprägt von tiefgründigen Charakteren und einer fesselnden Handlung.

„Zwölf Uhr mittags“ (1952)

Ein Film, der Spannung mit sozialkritischen Elementen verbindet, ist „Zwölf Uhr mittags“. Die Handlung fokussiert auf einen Sheriff, der verzweifelt Hilfe sucht, um seinen Ort vor einem rachsüchtigen Banditen zu schützen. Dieses Werk besticht durch seine Echtzeit-Erzählung und den moralischen Fragen, die es aufwirft.

„Rio Grande“ (1950)

John Ford, ein Meister des Westerns, brachte mit „Rio Grande“ einen Film heraus, der das Militärwestern-Subgenre prägte. Die erzählte Geschichte eines Kavallerie-Offiziers, der sich sowohl mit den Apachen als auch mit seiner entfremdeten Familie auseinandersetzen muss, zeigt die vielschichtigen Konflikte der damaligen Zeit auf.

„El Dorado“ (1966)

„El Dorado“ ist ein weiterer Klassiker des Genres, der nicht nur durch seine Starbesetzung, sondern auch durch seine Handlung besticht. Der Film erzählt von einem Söldner, der in einen lokalen Konflikt in einer kleinen Stadt gerät. Dabei werden Themen wie Loyalität und Ehre auf eine Weise verarbeitet, die den Zuschauer in den Bann zieht.

„Die glorreichen Sieben“ (1960)

Zu guter Letzt darf „Die glorreichen Sieben“ nicht unerwähnt bleiben. Diese amerikanische Antwort auf „Die sieben Samurai“ von Akira Kurosawa wurde schnell zum Inbegriff des Ensemble-Westerns. Die Geschichte über sieben Söldner, die ein mexikanisches Dorf vor Banditen beschützen, bleibt unvergessen.

Diese fünf Filme sind mehr als nur Unterhaltung; sie sind ein Fenster in eine Zeit, die von Heldenmut, persönlichen Dramen und der unermesslichen Weite der amerikanischen Landschaft erzählt.