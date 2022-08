Der weiße Hai: Trailer zum Kino-Re-Release des Film-Klassikers – Er ist einer dieser ganz besonderen Klassiker in der Film-Geschichte, der nicht nur ein ganzes Genre prägte, sondern auch einer jener Filme war, der damals die Ära des Blockbuster-Kinos einleiteten. Auch heute, 47 Jahre nach der Erstveröffentlichung, begeistert der Tierhorror noch so gut wie damals.

Die Rede ist natürlich von Steven Spielbergs Kultstreifen „Der Weiße Hai“ (engl. „Jaws“) aus dem Jahre 1975. Eben jener Klassiker, der damals über 470 Millionen US-Dollar einspielte, kommt nun restauriert im IMAX erneut in die Kinos. Um den großen Re-Release im Kino gebührend zu feiern, gibt es nun sogar einen neuen Trailer zu „Der Weiße Hai“.

„Besser als Der Weiße Hai geht es nicht“

Ob gewollt oder zufällig, kommentierte Regielegende Quentin Tarantino im „Reel Blend Podcast“ vor Kurzem, seine Liebe zu diesem Klassiker. Tarantino: „Besser als Der Weiße Hai geht es nicht. […] Es ist der beste Film, der jemals gemacht wurde.“

Bis dato gibt es jedoch nur Infos dazu, dass der restaurierte Kultsteifen „Der Weiße Hai“ in den US-Kinos zu sehen sein wird. Allerdings kann es durchaus möglich sein, dass der weiße Hai auch noch in den deutschen Kinos zuschlägt. Sollte es wirklich jemanden geben, der „Der Weiße Hai“ noch nie gesehen hat, nachfolgend eine kurze Ploteinführung, worum es in diesem Klassiker geht.

Darum geht’s in „Der Weiße Hai“

An den Stränden eines kleinen Badeortes an der amerikanischen Ostküste taucht mitten in der Hauptsaison ein riesiger Weißer Hai auf und verbreitet Angst und Schrecken. Nach ersten Todesopfern machen sich drei Männer auf die abenteuerliche Jagd nach dem menschenfressenden Ungeheuer, das sich als äußerst heimtückischer Gegner erweist.

Quelle: blairwitch.de