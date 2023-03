Der Super Mario Bros. Film: Finaler Trailer zum Animationsabenteuer – Alle Videospiel-Fans, insbesondere jene des Nintendo-Universums, werden sich bereits sicher kräftig die Hände reiben mit Blick auf die kommende Animationskomödie „Der Super Mario Bros. Film“. Denn auch der nun passend zum „MAR10 DAY“ erschienene finale Trailer zum baldigen Kino-Spaß zeigt, dass hier nicht nur bester Fan-Service abgeliefert wird, sondern auch ein überaus unterhaltsames Leinwandabenteuer rund um den schnauzbärtigen Klempner bevorsteht.

Entstanden ist der Mario-Film durch die Kooperation von Nintendo mit der renommierten Filmproduktionsgesellschaft Illumination Entertainment, die sich mit Animationserfolgen wie beispielsweise „Ich – Einfach unverbesserlich“, „Minions“, „Sing“ oder „Pets“ einen großen Namen gemacht haben. Selbstverständlich basiert „Der Super Mario Bros. Film“ auf den Mario-Videospielen von Nintendo, weshalb sich alle auf ein kunterbuntes, wildes und actiongeladenes Kino-Highlight freuen dürfen.

Marios abenteuerliche Suche nach Luigi

Alles beginnt storytechnisch mit den Klempnern Mario und Luigi aus Brooklyn, die bei unterirdischen Reparaturarbeiten an einer Wasserleitung ungewollt in eine geheimnisvolle Röhre gesaugt werden. Nach der Rutschpartie durch das Röhrensystem landen die beiden Kult-Klempner in einer magischen neuen Welt. Allerdings werden die beiden dort voneinander getrennt. Und so beginnt für Mario eine gigantische Reise mit dem Ziel, seinen Klempner-Bruder Luigi wiederzufinden.

Alleine muss Mario dieses Abenteuer allerdings nicht bestehen, erhält er doch Unterstützung durch Toad. Und nicht nur das: Dank eines Trainings durch Princess Peach, ihres Zeichens Herrscherin des Pilzkönigreichs, entdeckt Mario obendrein ungeahnte Kräfte. Wie man bereits anhand des Plots erahnen kann, wird dies ein temporeiches und sicherlich auch überaus amüsantes Abenteuer werden. Das zeigt, wie eingangs erwähnt, auch der finale Trailer zu „Der Super Mario Bros. Film“.

Marvel-Star übernimmt die Stimme von Mario

Marios Animationsfilm wurde indes inszeniert von Aaron Horvath und Michael Jelenic („Teen Titans Go! To the Movies”). In der Originalversion geben sich als Sprecherinnen und Sprecher unter anderem Hollywood-Stars wie Chris Pratt, Anya Taylor-Joy, Charlie Day, Jack Black oder Seth Rogen, Kevin Michael Richardson und Stand-up-Comedian Sebastian Maniscalco die Ehre.

Alle Film- und Videospiel-Fans sollten sich daher schon mal den 05. April 2023 vormerken, denn dann startet „Der Super Mario Bros. Film“ bundesweit in den Kinos.