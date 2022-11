Der Super Mario Bros. Film: Erster deutscher Trailer zum Animationsabenteuer – Lange mussten passionierte Videospiel-Fans ausharren, bis die berühmten Worte „It’s-a me, Mario!“ in würdiger Form durch die Kinosäle hallen sollen. Vom Trash-Debakel „Mario Bros“ aus den 90er Jahren einmal abgesehen, herrschte in Sachen Pilze mampfender Klempner, die auf Schildkröten springen, nämlich ein Vakuum. Doch dieses könnte mit der kommenden Hochglanz-Animation „Der Super Mario Bros. Film“ auf weitaus würdigere Weise gefüllt werden. Hier der erste Trailer, der Großes ahnen lässt.

Letzte Nacht zeigte man bei Nintendo den auf dem ganzen Globus mit enormer Vorfreude herbeigesehnten ersten Haupttrailer für das neue Animationsabenteuer „Der Super Mario Bros. Film“ mit Mario, Luigi, Peach, Toad, Yoshi und Co. Für den Streifen tat man sich bei Nintendo mit den Experten bei Illumination zusammen. Die kennen Kinogänger aus einschlägigen Blockbustern des Genres, zeichnet deren Boss Chris Meledandri doch persönlich für Größen wie „Ice Age“ oder „Ich – Einfach unverbesserlich“ verantwortlich.

Das technische und innovative Potenzial für ein potenzielles Meisterwerk ist demnach gegeben

Zumal als Produzent neben Meledandri auch Mario-Schöpfer Shigeru Miyamoto namentlich genannt wird. Doch das sind nicht die einzigen prominenten Größen: Auch die Sprecherriege von „Der Super Mario Bros. Film“ ist in der Originalversion bis in die letzte Bank hochkarätig mit Schauspielern und Comedians besetzt. So werden wir Chris Pratt („Jurassic World“) als Mario erleben. Ihm steht in der Handlung mit Anya Taylor-Joy („Last Night in Soho“) eine kongeniale Prinzessin Peach zur Seite.

Luigi wird verkörpert von Charlie Day („It’s Always Sunny in Philadelphia“), Keegan-Michael Key („Der König der Löwen“) spielt den kleinen Pilzkopf Toad. Komiker Seth Rogen („Sausage Party – Es geht um die Wurst“) wird hier den Donkey Kong geben, Fred Armisen („Die Mitchells gegen die Maschinen“) spricht Cranky Kong. Auch der fiese Hofzauberer Kamek ist im Film vertreten, gesprochen von Kevin Michael Richardson („Transformers – Die Rache“).

Was ist mit Oberschurke Bowser?

Den spricht im Originalton von „Der Super Mario Bros. Film“ gänsehautverdächtig kein Geringerer als Rock-Legende und Comedian Jack Black („Jumanji: Willkommen im Dschungel“). Lange müssen Fans auch nicht mehr warten, bis „Der Super Mario Bros. Film“ in den Kinos hierzulande anläuft: Deutschlandweit startet das Animationsabenteuer am 23. März 2023.