Klempner-Rekord für Der Super Mario Bros. Film: Bestes Start-Wochenende für Animationsfilme – „Der Super Mario Bros. Film“ erweist sich nicht nur als echter Hit für alle Nintendo-Fans, sondern allgemein als gewaltiger Erfolg unter den Kino-Neustarts. Vor allem im Vergleich mit anderen Animationsstreifen. Denn in seinem Genre hat der Film seit der Veröffentlichung am 5. April mächtige Spuren hinterlassen und gleich zwei Rekorde gebrochen. Er verzeichnet demnach etwa das erfolgreichste Kinostart-Wochenende aller Zeiten für Animationsfilme.

Der berühmteste Videospiel-Klempner der Geschichte hat also endlich den filmischen Erfolg bekommen, nach dem man sich seit dem ersten Trash-Klassiker um die Mario-Brüder aus den 90ern so lange gesehnt hat. Erstklassig ist neben Animationen und Ulk etwa auch die Besetzung mit Stars wie Chris Pratt, Anya Taylor-Joy, Jack Black und Charlie Day, welche den Figuren ihre Stimme verliehen haben.

Mario im Pilz-Königreich

Das Drehbuch zu „Der Super Mario Bros. Film“ stammt von Aaron Horvath und Michael Jelenic. Es entsendet Mario (Pratt) auf ein Abenteuer in das ebenso bizarre wie liebenswerte Pilz Königreich, in dem er gegen den mächtigen Bowser (J. Black) antritt. Denn der hat sich vorgenommen, diese Welt zu erobern. An der Seite von Bruder Luigi (Day), Prinzessin Peach (Taylor-Joy) und Freunden geht es in den Kampf gegen Browser und – wie auch sonst? – um die Rettung des Universums.

Der Film brach gleich zwei Rekorde, sicherte sich weltweit das derzeit erfolgreichste Startwochenende, wie auch das eingangs erwähnte erfolgreichste Startwochenende aller Zeiten für einen Animationsstreifen. Entsprechende Summen konnte „Der Super Mario Bros. Film“ einspielen. Weltweit erzielte er binnen seiner drei ersten Tage am Wochenende satte 368 Millionen US-Dollar. In den USA waren es alleine 137 Millionen US-Dollar am Wochenende und binnen fünf Tagen nach seiner Veröffentlichung insgesamt mächtige 195 Millionen.

International kamen weitere 173 Millionen US-Dollar hinzu:

Damit katapultiert „Der Super Mario Bros. Film“ den bisherigen Rekordhalter „Die Eiskönigin 2“ von 2019 in Sachen erfolgreichster angelaufener Animationsstreifen an einem Wochenende ins Aus. Der Film spielte binnen der ersten drei Tage satte zehn Millionen US-Dollar weniger ein als Marios neues Abenteuer. Ein echter Erfolg für Mario und seine Freunde. Wer sich nun für „Der Super Mario Bros. Film“ begeistert, findet den neuesten Trailer im Anhang und kann direkt ins Kino.

