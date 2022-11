Heute haben wir wieder einen wunderbaren Film-Klassiker am Start für unsere Reihe mit Film-Trailern von damals. Genauer gesagt geht es um „Der Soldat James Ryan“ aus dem Jahre 1998. Es ist Steven Spielbergs unvergessenes, intensives Kriegsdrama mit der Auslegung getreu dem Motto der Musketiere „Einer für alle, alle für einen“ – und das so düster inszeniert wie die Epoche selbst, die es beschreibt.

Anders als zum Beispiel in „Der letzte Tag“, startet dieser mitreißende Film wesentlich roher mit der Landung der Alliierten in der Normandie. Für Tom Hanks als Captain John Miller und seine Truppe beginnt danach aber erst der Kriegshorror auf der Suche nach dem Soldaten James Ryan hinter feindlichen Linien.



Mit „Der Soldat James Ryan“ beeindruckte Steven Spielberg damals nicht nur Kritiker, sondern riss auch Millionen von Zuschauern mit in diesem prägenden Kriegsdrama. Ein Film, der bis heute zu den Top zehn des Genres zählt. Dieser emotionale wie bockspannende Streifen geht zuweilen ans Herz und schockt mit knüppelharten Kriegsbildern, die die Filmwelt zutiefst beeindruckt haben.



Kein Wunder also, dass „Der Soldat James Ryan“ damals mit fünf Oscar-Auszeichnungen geehrt wurde. Wer diesen Klassiker noch nicht kennt, ein paar Worte zum Plot. Steven Spielberg schickt uns mitten hinein in den Zweiten Weltkrieg – es beginnt am Tag der historischen D-Day-Invasion.

Nach der Landung am Strand startet die US-amerikanische Einheit zu einem gefährlichen Sonderauftrag: Captain John Miller muss mit seinen Männern hinter die feindlichen Linien vordringen, um den Gefreiten James Ryan zu finden, dessen drei Brüder auf dem Schlachtfeld gestorben sind.



Angesichts dieser schier unlösbaren Aufgabe beginnen die Männer an ihren Befehlen zu zweifeln. Warum acht Leben riskieren, um eines zu retten? Umgeben von der brutalen Realität des Krieges sucht jeder nach seiner eigenen Antwort.

Das Ganze wurde hervorragend inszeniert – und das mit einem grandiosen Cast. Denn neben Tom Hanks gehören unter anderem auch Tom Sizemore, Matt Damon, Paul Giamatti, Ryan Hurst, Bryan Cranston, Edward Burns, Barry Pepper oder Vin Diesel zum Cast dieses unvergessenen Kriegsdramas.



Ein in allen Belangen hervorragender Streifen, der zum Kultfilm des Genres wurde. Schaut euch noch mal den originalen Trailer von damals an und erinnert euch an „Der Soldat James Ryan“!