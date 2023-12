"Der Silvesterpunsch": Alle Sendetermine für Ekel Alfreds Kult-Folge – Eine der bekanntesten und beliebtesten Sendungen im deutschen Fernsehen rund um den Jahreswechsel ist zweifellos "Der Silvesterpunsch" aus der Serie "Ein Herz und eine Seele". Die Sendung, welche ursprünglich 1973 als erste farbige Episode der Serie ausgestrahlt wurde, hat sich zu einem festen Bestandteil des Silvesterprogramms entwickelt und gilt als die zweitbeliebteste TV-Tradition zum Jahresausklang, direkt nach dem unangefochtenen Klassiker "Dinner for One".

In der legendären Folge von Wolfgang Menges Meisterwerk der Kleinbürgersatire erleben wir, wie Protagonist Ekel Alfred, dargestellt von Heinz Schubert, anlässlich des Silvesterfestes im familiären Kreise der Tetzlaffs seinen berühmten Punsch zubereitet und durch seine charakteristische Art – und nicht zuletzt dem Alkohol – nachhaltig beweist, dass er den Spitznamen "Ekel" zu Recht trägt.

Seine bissigen Kommentare gegenüber seiner Ehefrau Else, gespielt von Elisabeth Wiedemann, und seinem Schwiegersohn, verkörpert von Diether Krebs, sind legendär und spiegeln das Bild des deutschen Spießbürgers par excellence wider.

Die Ausstrahlungstermine für den Jahreswechsel 2023/2024 stehen fest.

Am 31. Dezember 2023 wird die Episode auf verschiedenen Sendern zu unterschiedlichen Zeiten ausgestrahlt, beginnend mit dem WDR um 17:55 Uhr, gefolgt vom NDR, RBB, SWR und schließlich Tagesschau24. Die letzte Ausstrahlung an diesem Tag findet um 22:45 Uhr auf One statt.

Auch im neuen Jahr 2024 wird "Der Silvesterpunsch" zu sehen sein: Am 1. Januar um 00:15 Uhr wird die Episode auf Tagesschau24 gezeigt, am 7. Januar gibt es schließlich eine weitere Gelegenheit, die Sendung auf One um 17:05 Uhr zu sehen.

Quelle: tvspielfilm.de